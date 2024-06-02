Их очень много. Все безвизовые страны для россиян — 2024. Куда слетать дешевле всего

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В какие страны россияне могут слетать без визы этим летом? И во сколько обойдутся билеты в одну сторону? Вариантов — больше сотни. «Фонтанка» рассказывает, из чего можно выбрать и сколько денег приготовить для путешествия.

Европа В какие страны Европы не нужна виза россиянам: Белоруссия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория.

Куда в Европе слетать дешевле всего: в Белоруссию. Стоимость прямых авиабилетов из Петербурга в Минск начинается от 4500 рублей, из Москвы — от 3300. В остальные страны лететь ощутимо дороже. Например, добраться до Черногории будет стоить как минимум 30 тысяч.

Нови-Сад в Сербии Фото: xbrchx / iStock Стари-Град в Боснии и Герцеговине Фото: Imikeee / iStock Поделиться Поделиться





Северная Америка В какие страны Северной Америки не нужна виза россиянам: Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, Ямайка.

Куда в Северной Америке слетать дешевле всего: самая доступная для россиян страна в этом регионе — Куба. Из Петербурга в одну сторону можно улететь за 29 тысяч рублей.

Пляж на Багамах Фото: elvirkin / iStock Улица в Гаване, Куба Фото: Delpixart / iStock Поделиться Поделиться





Помните, что в некоторых странах Северной Америки высокий уровень преступности. Изучите новости и официальную информацию, прежде чем отправляться в зарубежную страну. Южная Америка В какие страны Южной Америки не нужна виза россиянам: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.

Куда в Южной Америке слетать дешевле всего: в Венесуэлу. Из Петербурга можно поймать билет за 66–73 тысячи рублей. Следом идут Бразилия, Чили и Аргентина — перелет в одну сторону может обойтись в 70–80 тысяч.

Ледник Перито-Морено в Патагонии, Аргентина Фото: kavram / iStock Руины инков в Мачу-Пикчу, Перу Фото: diegograndi / iStock Поделиться Поделиться





Помните, что в некоторых странах Южной Америки высокий уровень преступности. Изучите новости и официальную информацию, прежде чем отправляться в зарубежную страну.

Ближний Восток Список стран Ближнего Востока, куда не нужно заранее получать визу: Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Катар, Ливан, ОАЭ, Оман, Турция. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилету — прямо в аэропорту.



Куда на Ближнем Востоке слетать дешевле всего: в ОАЭ. Цена авиабилетов в одну сторону из Петербурга начинается от 11 тысяч рублей. В остальные страны летать тоже сравнительно недорого: можно поймать билеты до 25 тысяч рублей.

Пляж в Дубае, ОАЭ Фото: Sergey Sokolnikov / iStock Вид с воздуха на Доху, Катар Фото: Nate Hovee / iStock Поделиться Поделиться





Помните, что в некоторых стран Ближнего востока — вооруженные конфликты. Изучите новости и официальную информацию прежде, чем отправляться в зарубежную страну. Центральная Азия В какие страны Центральной Азии не нужна виза: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.

Куда в Центральной Азии слетать дешевле всего: в Узбекистан. Из Петербурга туда можно добраться за 9–10 тысяч рублей. Дороже всего — в Казахстан, минимальная цена 14 тысяч.

Природа Кыргызстана Фото: MisoKnitl / iStock Самарканд, Узбекистан Фото: Diego Fiore / iStock Поделиться Поделиться





Южная Азия Список стран Южной Азии, куда не нужно заранее получать визу: Бангладеш, Мальдивы, Непал. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилету в аэропорту.



Куда в Южной Азии слетать дешевле всего: на Мальдивы. Цена билета в одну сторону из Петербурга начинается от 24 тысяч рублей. Чтобы добраться до Непала, придется заплатить минимум 32 тысячи, до Бангладеша — от 36.

Ступа возле горы Эверест, Непал Фото: DanielPrudek / iStock Пляж на Мальдивах Фото: Altug Galip / iStock Поделиться Поделиться





Восточная и Юго-Восточная Азия Список стран Восточной и Юго-Восточной Азии, куда не нужно заранее получать визу: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Монголия, Таиланд. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилету в аэропорту.

Куда в Восточной и Юго-Восточной Азии слетать дешевле всего: в Монголию. Минимальная цена на билет из Петербурга — 23 тысячи рублей. Следом идет Вьетнам — добраться до страны можно минимум за 30 тысяч.

Вид на Куала-Лумпур, Малайзия Фото: Martina Birnbaum / iStock Храмовый комплекс Ангкор-Ват, Камбоджа Фото: MikeFuchslocher / iStock Поделиться Поделиться





Помните, что на территории Мьянмы — гражданская война. Изучите новости и официальную информацию прежде, чем отправляться в зарубежную страну. Океания Список стран Океании, куда не нужно заранее получать визу: Федеративные штаты Микронезии, Фиджи, Маршалловы острова, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Вануату. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилету в аэропорту.



Куда в Океании слетать дешевле всего: на Фиджи. Минимальная цена авиабилета из Петербурга — 69 тысяч рублей. Стартовые цены на билеты в остальные страны превышают стоимость в 100 тысяч.

Острова Палау Фото: Coleccionando Arenas / iStock Поделиться Поделиться





Африка

Список стран Африки, куда не нужно заранее получать визу: Ангола, Ботсвана, Гамбия, Гвинея-Бисау, Джибути, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Коморские острова, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Марокко, Намибия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские острова, Танзания, Того, Тунис, Эфиопия. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилету в аэропорту.

Куда в Африке слетать дешевле всего: в Марокко, Тунис и Танзанию. Из Петербурга можно найти билет за 38–40 тысяч рублей.

Гора Килиманджаро в Танзании Фото: squashedbox / iStock Природа Намибии Фото: Ondrej Prosicky / iStock Поделиться Поделиться





Помните, что в некоторых стран Африки — вооруженные конфликты. Изучите новости и официальную информацию прежде, чем отправляться в зарубежную страну.

