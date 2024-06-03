«Ведомости»: секретарем генсовета «Единой России» может стать полпред в УрФО Владимир Якушев

Основным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России»(ЕР) называют полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Об этом 3 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на троих «собеседников, близких к администрации президента».
По информации «Ведомостей», Якушев сменит действующего секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, которому прочат переход на новую работу — губернатором Республики Алтай. «Фонтанка» писала об этом здесь.
Напомним, 2 июня Андрей Турчак в статусе секретаря генсовета ЕР участвовал в работе конференции в Петербурге, на которой партия официально выдвинула действующего главу города Александра Беглова кандидатом на выборах губернатора Северной столицы. Голосвание пройдет в сентябре.
«После встречи президента с Турчаком должны объявить и о новом назначении Якушева. Формально по процедуре на должность исполняющего обязанности секретаря генсовета должен назначить председатель партии Дмитрий Медведев», — пишут «Ведомости»
Вероятность назначения Якушева главой генсовета ЕР один из источников издания оценивает как «весьма высокую». Сам Якушев отказался от комментариев «Ведомостям», заявив, что «в первый раз об этом слышит».
Якушев с 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Является членом высшего совета «Единой России».