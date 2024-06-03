«Ведомости»: секретарем генсовета «Единой России» может стать полпред в УрФО Владимир Якушев

Основным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России»(ЕР) называют полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Об этом 3 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на троих «собеседников, близких к администрации президента».



По информации «Ведомостей», Якушев сменит действующего секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, которому прочат переход на новую работу — губернатором Республики Алтай. «Фонтанка» писала об этом здесь.

Напомним, 2 июня Андрей Турчак в статусе секретаря генсовета ЕР участвовал в работе конференции в Петербурге, на которой партия официально выдвинула действующего главу города Александра Беглова кандидатом на выборах губернатора Северной столицы. Голосвание пройдет в сентябре.