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    Стало известно, где и за сколько в Петербурге могут построить концертный зал наподобие «Зарядья»

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    На ПМЭФ-2024 город и ВТБ намерены заявить о проекте современного концертного зала. По данным «Фонтанки», в качестве локации рассматривается Ново-Адмиралтейский остров.

    Как сообщают собеседники издания, по состоянию на 3 июня проект рассматривается как развитие территории Ново-Адмиралтейского острова со строительством концертного зала. Примерная его стоимость обозначается в районе 80 млрд рублей, однако здесь возможны изменения: так, примерно в такую же сумму инвестиции оценивали еще 2 года назад.

    О планах построить в Петербурге концертный зал, сравнимый с «Зарядьем», 27 мая в интервью «Фонтанке» рассказал глава ВТБ Андрей Костин, не назвав конкретного места и характеристик проекта. «Я думаю, огласим в ходе экономического форума. Будет очень крутая история, с размахом», — сообщил он.

    Полностью интервью с Андреем Костиным читайте здесь. Подробнее о том, что и как может появиться на Ново-Адмиралтейском острове и почему не появилось раньше, — читайте в материале «Фонтанки».

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