Музыка на верфях. «Фонтанка» узнала, где в Петербурге хотят прописать суперпроект с концертным залом

Фото: скриншот «Google карт» Поделиться Поделиться





Концертный зал по типу московского «Зарядья» в Петербурге могут прописать на Ново-Адмиралтейском острове. В этом случае оттуда, видимо, отчалят верфи, как и планировалось много лет назад. Цена вопроса — 80 миллиардов, но это лишь самая грубая прикидка.





По данным «Фонтанки», проект, о котором глава ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью изданию, могут реализовать на Ново-Адмиралтейском острове. Полностью в черновиках ПМЭФ он обозначен как развитие территории острова со строительством концертного зала.



Ново-Зарядье О том, что у нас появится свое «Зарядье» (речь именно о концертном зале, а не о парке), Андрей Костин сообщил в интервью «Фонтанке» 27 мая. «Мы скоро при поддержке губернатора замахнемся на очень большой проект в сфере культуры. Я думаю, огласим в ходе экономического форума. Будет очень крутая история, с размахом». Где именно собираются строить концертный комплекс, он рассказывать не стал, ограничившись общим: «Место супер».



Мест «супер» в городе много, однако в том же интервью Костин рассказывал о планах ВТБ по развитию Объединенной судостроительной корпорации: «В центре Петербурга три большие верфи… Думаю, что-то выводить придется — от этого не уйти». И тут же уточнял: «Если кто-то сейчас решит, что мы пришли землю забрать, — заблуждаетесь. На земле не заработаем столько, сколько требуется потратить на судостроение. Это, скорее, городу нужно». Кроме того, по словам главы ВТБ, прежде чем что-то перемещать, надо построить новые верфи.



В начале октября 2023 года Владимир Путин распорядился передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. В августе государственный пакет акций ОСК, куда в том числе входит предприятие «Адмиралтейские верфи», действительно передали, после чего корпорация получила 50-миллиардный кредит от ВТБ, а в топ-менеджменте заводов произошли перестановки. В этом году перечень подписаний на форуме держится в секрете, каждое из них — повод для новости. Окончательный список не сформирован, но на данный момент, по информации «Фонтанки», там ясно указан Ново-Адмиралтейский остров. Знает редакция и титульную сумму инвестиций — 80 миллиардов рублей. Впрочем, осведомленные собеседники призывают делать поправку: ровно такие же инвестиции называли еще два года назад, когда идея только родилась в беседах Смольного и ВТБ.



Вероятно, изначально речь шла в целом о большой перестройке острова. Для примера, в 2017 году на открытии парка «Зарядье» мэрия Москвы отчитывалась о стоимости в 14 миллиардов; при этом «Ведомости» посчитали, что строительство концертного зала по госзакупкам обошлось в 2,3 миллиарда, а оборудование для него же — в 3,1 миллиарда.



Соглашения о намерениях и прочие документы юридически необязательного характера — это классика ПМЭФ. Но если географическую точку не изменят и если редевелопмент Ново-Адмиралтейского острова со строительством концертного зала всё же утвердят даже в такой форме, это будет означать возвращение к хорошо забытому старому.

Как это было Идея вывести с острова промышленные корпуса «Адмиралтейских верфей» и приспособить его под нужды горожан начала обсуждаться еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Анналы истории содержат хронику этого масштабного проекта, в центре которого изначально стоял новый мост с Васильевского острова. Планы менялись, сроки уходили «вправо», трассировка моста сдвигалась, а концепция развития острова следовала за конъюнктурой.



В далеком 2007 году, пожалуй, первый проект редевелопмента Ново-Адмиралтейского острова был создан студией «Урбис» за авторством архитектора Олега Харченко. Он в те годы только недавно покинул пост главного архитектора города, на котором бессменно проработал 13 лет и о тонкостях градостроительства Петербурга знал, пожалуй, лучше всех.

Заказчиком того проекта выступала группа «Эталон», принадлежавшая семье Вячеслава Заренкова. В те годы строительное лобби достигло, наверное, наивысшего расцвета, и мысль, что важный и заметный, — но всё же локальный и не самый большой застройщик способен поднять проект такого масштаба в одиночку, не вызывала недоумения.

Поделиться Поделиться





В соответствии с теми планами, из 18 гектаров под съезд с моста и развязку отводилось 3,5 гектара на западе острова. Остальное — весьма прагматично делилось на многоэтажную жилую (78 тысяч квадратных метров) и офисную застройку (94 тысячи квадратных метров). При всей утилитарности того проекта компания Вячеслава Заренкова всё же оставляла в восточной части острова место под общественно-рекреационную зону с сохранением существующей часовни и запланированного к восстановлению храма Спаса на Водах. Архитекторы подчеркивали, что эта часть острова должна соседствовать и рифмоваться с Новой Голландией — еще одной недавно освобожденной от функции милитаризованного судостроения территории, отданной горожанам под общественные пространства. Действительно, их разделяют какие-нибудь 70 метров, и сделать на Ново-Адмиралтейском острове своего рода Новую Голландию-2 было логично.

Логика эпохи Валентины Матвиенко предполагала активное использование государственно-частного партнерства, и казалось вполне осуществимым, что «Эталон» с партнерами выкупит у города землю и оплатит перевод мощностей «Адмиралтейских верфей». Однако успех градостроительного движения, поборовшего проект небоскреба на Охтинском мысу, стал переломным моментом. Градозащитники оказались реальным актором в инвестиционных проектах, в итоге именно они, по сути, поставили крест на том, раннем проекте развития Ново-Адмиралтейского острова. Главная претензия у них была к самому мосту, они утверждали, что он портит вид и смещает акценты с доминант. В добавление быстро выяснилось, что на острове множество дореволюционных построек, которые надо было сохранять.

В проекте Олега Харченко также планировалось сохранение части исторических складских зданий и приспособление их, к примеру, под крытый рынок. Но если вспомнить накал градостроительных страстей тех лет, нетрудно догадаться, что эти усилия были напрасны. Градозащитники оспорили в суде уже утвержденный было Смольным проект новой планировки острова, дошли до Верховного суда и добились там своего. Всё пришлось придумывать заново.



Сперва архитекторы пытались как-то передвинуть мост, чтобы он не задевал исторические постройки. Затем было решено вообще отложить до лучших времен его строительство и застраивать остров без него. К тому времени губернатором уже был Георгий Полтавченко, крайне неравнодушный к теме петербургского судостроения.

Ну и влияние строителей на чиновников уже сильно поистрепалось. Во-первых, уже было очевидно, что никакого жилья там быть не может — в крайнем случае, какие-то точечные истории, но и то вряд ли. С коммерческими офисами в целом тоже всё было ясно. Из всерьёз обсуждавшихся вариантов был кампус СПбГУ и музей — то ли Морской славы, то ли продолжение Музея Арктики и Антарктики.

Поделиться Поделиться





Поделиться Поделиться





Кстати, к тому времени считался уже решенным земельный вопрос. Еще в 2010 году, также на ПМЭФ «Адмиралтейские верфи» и Объединенная судостроительная корпорация подписали соглашение о выводе завода в Кронштадт. А к 2011 году относится и юридическое оформление в собственность Петербурга Ново-Адмиралтейского острова и передача его в аренду заводу. Причем, если ранее он весь был одним участком, то с 2011 года он был логично разделен на три части, в которых угадывались очертания будущей планировки — с заходом моста в центр острова. Отдельно были выделены 1,4 тысячи квадратных метров под часовню и восстановление храма.



После того как стало понятно, что предстоит осваивать не только Ново-Адмиралтейский остров, но и всю территорию верфи, аппетиты разыгрались. Если ранее под кампус СПбГУ отводилось лишь несколько гектаров, то теперь депутаты ЗакСа направили Георгию Полтавченко обращение с требованием отдать весь остров университету. Впрочем, сам вуз не торопился прибирать к рукам эту землю, лишь проводя многочисленные совещания и тоже повышая ставки: по поручению президента (Дмитрия Медведева) строительство на острове кампуса СПбГУ рассматривалось на уровне Минэкономразвития.



В дальнейшем на эту землю стал претендовать еще один вуз — Кораблестроительный. Образы его кампуса появились в виде студенческих набросков, но под руководством Юрия Митюрева, еще одного экс-главного архитектора города.

Поделиться Поделиться





А куда ехать? Это не первое Ново-Адмиралтейское возвращение за последнее время. При обсуждении и принятии нового Генплана в прошлом году неожиданно реанимировали спор и о мосте: он из главного градостроительного документа города никуда и не девался, однако при «перезагрузке» вдруг переместился: из створа 22–23-й линий В. О. в участок между 17-й и 18-й линиями. Партия «Яблоко» безуспешно пыталась этому воспрепятствовать и направляла поправки, чтобы вернуть переправу на ее виртуальное место. Один из аргументов был — «сохранить производственные процессы "Адмиралтейских верфей"». Само предприятие за себя, что характерно, не просило.



Собеседники «Фонтанки» говорят, что на острове сейчас производства — минимум. При этом на основной площадке верфей по соседству работа идет, да и расширяться она планирует — с новыми мощностями для стапельной сборки и с реконструкцией достроечной набережной.



В случае и с верфями, и с портом, о переезде которого за черту города тоже говорят люди с ресурсом, главный вопрос — куда. От названия «Бронка» не ушел никто. Применительно к кораблестроению о ней всерьез заговорили незадолго до того, как ОСК перешла под управление ВТБ. Тогда предполагалось, что контроль над одним из главных петербургских активов корпорации — «Балтийским заводом» — получит Росатом, с прицелом на строительство суперверфи. Обсуждались два места — в Кронштадте или рядом с портом Бронка. Более вероятным, несмотря на подводные и надводные камни, называли именно второй вариант, с внешней стороны от КАД. В итоге передачи акций не состоялось и гендиректор «Балтзавода», назначенный специально под этот сценарий, покинул предприятие.



Поделиться Поделиться





Однако Андрей Костин в интервью «Фонтанке» заявил: «Мы считаем, что существует потребность в строительстве новой верфи в европейской части страны… Чтобы строить крупнотоннажный гражданский флот, нужны другие глубины, в Неве так не разойдешься. Жизнь заставляет двигаться. Но Питер хорош как база, всё равно Питер или рядом с Питером, потому что здесь, например, вузы — трудовой потенциал, даже целые династии, — это, конечно, надо использовать».



Денис Лебедев, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»