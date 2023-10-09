Теперь официально. Путин подписал указ о передаче в управление ВТБ 100% акций ОСК

Передачу ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации утвердили, соответствующий указ подписал 9 октября президент России Владимир Путин.

О решении передать госпакет акций ОСК в ВТБ стало известно 10 августа. Как отметил на совещании с правительством глава государства, производственные мощности судостроителей, наряду с выполнением гособоронзаказа, не давали возможности в срок выполнять все заказы рыбаков и своевременно обновлять флот.

Акции ОСК перейдут в доверительное управление ВТБ на пять лет. Специалистам ВТБ предстоит справиться с производственными вопросами и найти решение для финансового оздоровления компании.