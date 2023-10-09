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    Теперь официально. Путин подписал указ о передаче в управление ВТБ 100% акций ОСК

    1996
    13 комментариев

    Передачу ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации утвердили, соответствующий указ подписал 9 октября президент России Владимир Путин.

    О решении передать госпакет акций ОСК в ВТБ стало известно 10 августа. Как отметил на совещании с правительством глава государства, производственные мощности судостроителей, наряду с выполнением гособоронзаказа, не давали возможности в срок выполнять все заказы рыбаков и своевременно обновлять флот.

    Акции ОСК перейдут в доверительное управление ВТБ на пять лет. Специалистам ВТБ предстоит справиться с производственными вопросами и найти решение для финансового оздоровления компании.

    ОСК — ведущий судостроительный холдинг РФ, объединивший порядка 40 предприятий отрасли. Компания была создана в 2007 году по указу Путина, 100% акций холдинга находились в федеральной собственности.

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    Комментарии 13

    Гость09 Окт 2023 в 16:39
    Всё ворую и ворую.
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