Путин объяснил, для чего акции ОСК были переданы банку ВТБ

Президент России Владимир Путин объяснил, для чего Объединенная судостроительная корпорация была отдана под управление ВТБ. На совещании с правительством сегодня, 16 августа, он отметил, что производственные мощности судостроителей, наряду с выполнением гособоронзаказа, не давали возможности в срок выполнять все заказы рыбаков и своевременно обновлять флот.



— Очень рассчитываю на то, чтобы принимаемые решения по предложению правительства о том, чтобы практически в управление ВТБ передать нашу Объединенную судостроительную корпорацию, что это даст нам ожидаемый эффект, — сказал Владимир Путин.