Путин объяснил, для чего акции ОСК были переданы банку ВТБ

Президент России Владимир Путин объяснил, для чего Объединенная судостроительная корпорация была отдана под управление ВТБ. На совещании с правительством сегодня, 16 августа, он отметил, что производственные мощности судостроителей, наряду с выполнением гособоронзаказа, не давали возможности в срок выполнять все заказы рыбаков и своевременно обновлять флот.
— Очень рассчитываю на то, чтобы принимаемые решения по предложению правительства о том, чтобы практически в управление ВТБ передать нашу Объединенную судостроительную корпорацию, что это даст нам ожидаемый эффект, — сказал Владимир Путин.
Передачу государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ президент РФ Владимир Путин поддержал 10 августа.
На пост главы ОСК рассматривают кандидатуру первого зампреда ВТБ Андрея Пучкова, кресло председателя совета директоров корпорации вместо экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко займет глава ВТБ Андрей Костин.