Путин объявил о передаче госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ

Президент РФ Владимир Путин поддержал передачу государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ. Об этом он лично сообщил председателю правления ВТБ Андрею Костину, сообщается 10 августа в пресс-службе Кремля.
«Я поддерживаю это предложение, — заявил Владимир Путин, добавив, что в ОСК есть вопросы, требующие особого внимания со стороны специалистов банка, — расчеты и финансовое оздоровление компании.
В 2007 году по указу Путина в России было учреждено АО «Объединенная судостроительная корпорация», 100% акций которого — в федеральной собственности. ОСК является крупнейшей судостроительной компанией страны.
В Объединенную судостроительную компанию входят в том числе «Адмиралтейские верфи» и Балтийский завод в Петербурге. Как писала «Фонтанка», контрольный пакет Балтзавода мог достаться «Росатому», который намерен построить суперверфь для своего флота, предположительно — в Бронке.
Согласно информации Московской биржи на 14:12 мск, цены на акции банка выросли на 4,5%, достигнув уровня в 0,02774 рубля. Это произошло сразу после сообщения в том, что Путин одобрил передачу госпакета ОСК ВТБ. Однако к 14:25 мск рост акций ВТБ замедлился, и они начали торговаться на уровне 0,02753 рубля за бумагу, что все равно демонстрирует рост на 3,71%.