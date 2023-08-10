Путин объявил о передаче госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ

Президент РФ Владимир Путин поддержал передачу государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ. Об этом он лично сообщил председателю правления ВТБ Андрею Костину, сообщается 10 августа в пресс-службе Кремля.



«Я поддерживаю это предложение, — заявил Владимир Путин, добавив, что в ОСК есть вопросы, требующие особого внимания со стороны специалистов банка, — расчеты и финансовое оздоровление компании.



В 2007 году по указу Путина в России было учреждено АО «Объединенная судостроительная корпорация», 100% акций которого — в федеральной собственности. ОСК является крупнейшей судостроительной компанией страны.

