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    Путин объявил о передаче госпакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ

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    Президент РФ Владимир Путин поддержал передачу государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ. Об этом он лично сообщил председателю правления ВТБ Андрею Костину, сообщается 10 августа в пресс-службе Кремля.

    «Я поддерживаю это предложение, — заявил Владимир Путин, добавив, что в ОСК есть вопросы, требующие особого внимания со стороны специалистов банка, — расчеты и финансовое оздоровление компании.

    В 2007 году по указу Путина в России было учреждено АО «Объединенная судостроительная корпорация», 100% акций которого — в федеральной собственности. ОСК является крупнейшей судостроительной компанией страны.

    В Объединенную судостроительную компанию входят в том числе «Адмиралтейские верфи» и Балтийский завод в Петербурге. Как писала «Фонтанка», контрольный пакет Балтзавода мог достаться «Росатому», который намерен построить суперверфь для своего флота, предположительно — в Бронке.

    Согласно информации Московской биржи на 14:12 мск, цены на акции банка выросли на 4,5%, достигнув уровня в 0,02774 рубля. Это произошло сразу после сообщения в том, что Путин одобрил передачу госпакета ОСК ВТБ. Однако к 14:25 мск рост акций ВТБ замедлился, и они начали торговаться на уровне 0,02753 рубля за бумагу, что все равно демонстрирует рост на 3,71%.

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