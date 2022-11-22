Балтзавод на буксире Росатома. Строитель атомных ледоколов не справляется без эффективного менеджера

Фото: Сергей Коньков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Госкорпорация «Росатом» подумывает усилить свои позиции в партнерских отношениях с флагманом атомного ледоколостроения Балтийским заводом. По информации «Фонтанки», сейчас идет обсуждение различных вариантов кооперации. В одном из возможных сценариев ОСК передает Росатому контрольный пакет заводских акций, а модернизация будет настолько глубокой, что появится новая верфь.

Коренные изменения в структуре управления Балтзаводом, по словам источников «Фонтанки», могут произойти весной 2023 года. Необходимость реструктуризации объясняется тем, что многомиллиардные заказы на строительство ледоколов не помогают вытянуть предприятие из предбанкротного состояния, в котором оно перманентно находится как минимум последние десять лет. Переход завода в 2011-м году под управление ОСК не изменил ситуацию в лучшую сторону - ключевым, если не сказать единственным заказчиком Балтзавода на сегодня является дочерняя структура Росатома Росатомфлот. Объем только последнего заказа превышает 100 миллиардов рублей. 2020 год, согласно СПАРКу, завод закончил с убытком в почти 8 миллиардов.



22 ноября президент Владимир Путин по видеосвязи дал отмашку спуску на воду атомного ледокола «Якутия» - третьего серийного (четвертого по счету) из проекта 22220. Он был заложен в 2020 году, как раз тогда, когда его старший брат «Урал» (второй серийный) уже должен был быть сдан заказчику «Росатомфлоту». Но в день спуска «Якутии» на вернувшемся с ходовых испытаний «Урале» только подняли государственный флаг. Согласно новым срокам, «Урал» должен быть сдан в эксплуатацию в этом декабре, «Якутия» - в конце 2024 года, а следующая в серии «Чукотка» ожидается в строю в 2026 году.



«Подчеркну: указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны. Уверен, что так оно и будет», - сказал Путин, отметив, что «суда такого высокого ледового класса имеют стратегическое значение».

«Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути»,- повторил президент свою идею о создании альтернативы Суэцкому каналу.

Севморпуть (СМП) или Северный морской коридор — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Россия рассматривает и предлагает его в качестве международного транспортного коридора. С 2012 года объем перевозок по СМП был увеличен почти в десять раз, но он все равно несопоставимо ниже «конкурента» - 33 млн т/год против более 1 млрд т/год. Преимуществами перед Суэцким каналом в том числе называются (помимо экономии времени) снижение расходов и отсутствие пиратов (читай, безопасность). Главный недостаток Севморпути — сезонность его использования. И вот как раз для этого нужен ледокольный флот. Россия — единственная в мире страна, которая таковым обладает. На ноябрь 2022 года в строю семь атомных ледоколов. И этого явно недостаточно.



По информации собеседников «Фонтанки», к весне следующего года должна появиться ясность о новой структуре акционеров Балтийского завода, который из 12 советских и российских атомных ледоколов построил 8. Кооперация Росатома и «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) в перспективе должна привести к глубокой модернизации предприятия. Идут разговоры о строительстве принципиально новой верфи, для нее рассматриваются несколько площадок, в том числе как в Санкт-Петербурге (не только Кронштадт), так и на Дальнем Востоке, куда от Балтзавода уже уплыл в свое время крупный заказ на строительство ледоколов проекта «Лидер». При этом речь не идет о переезде заводских мощностей с Васильевского острова, утверждают источники нашей редакции. Несмотря то, что ранее планы такие были, в перспективе близлежащих десяти лет их нет.



«Фонтанка.ру»

Справка:

«Балтийский завод» с выручкой 19 млрд рублей в 2020 году (более свежих данных в СПАРК нет) не вылезает из убытков с 2018 года. Кредиторы трижды подавали к нему банкротные иски. Самое долгое разбирательство тянулось с 2011 по 2016 годы. В процессе кредиторы добились конкурсного производства и внешнего управления. В отношении бывшего гендиректора предприятия Андрея Фомичева было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Когда все улеглось, он был оправдан.



Банкротство завода закончилось в 2016 году мировым соглашением с кредиторами. Задолженность предприятия перед 67 кредиторами третьей очереди составляла 6,7 млрд рублей. Обжаловать мировое соглашение пытался ФГУП «Росморпорт», но Верховный суд отказал ему в рассмотрении кассации.



Два других банкротных иска также подавались в 2016 году. Первый был возвращен, второй - признан необоснованным.

Следующие два года предприятие получало по семь исков год на сравнительно небольшие суммы. В 2019 году их количество возросло до 24 с требованиями на миллионы и десятки миллионов рублей, а в 2020-м - достигло 32, среди которых встречались требования завода «Киров-Энергомаш» на 1 млрд рублей (было отклонено) и ФГУП «Атомфлот» - на 733 млн (также отклонено).



В 2021 году «Балтийский завод» выступал ответчиком по 104 искам на общую сумму почти 3,2 млрд рублей. Среди них было заявление входящих в ОСК «Адмиралтейских верфей» на 1,5 млрд, рассмотрение которого закончилось мировым соглашением. В 2022 году к предприятию было подано 124 иска на общую 1,3 млрд рублей. 53 из них сейчас рассматриваются.

