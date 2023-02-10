Кронштадт или Бронка. Суперверфь лавирует между подводными камнями.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Суперверфь, которую на петербургском берегу рядом с дамбой задумал строить Росатом, мечется между двумя адресами. По одному из них маячат протесты от защитников небесной линии. По другому — либо от экологов, либо от белорусов.



Пока еще не выбрали



О планах Росатома по строительству крупнотоннажной верфи под Петербургом заявил в августе прошлого года глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он отметил, что проект будет специализироваться на судах с ядерными энергетическими установками, судах легкового класса и плавучих атомных энергоблоках. И если исходить из соотношений глубин, коммуникаций и кадровых ресурсов, для этой цели больше всего подходит остров Котлин.



Именно с оглядкой на этот проект в ноябре прошлого года зашла речь о переходе из Объединенной судостроительной корпорации под крыло Росатома главного российского строителя ледоколов — «Балтийского завода».



В декабре выяснилось, что под прицелом авторов идеи суперверфи находятся две локации в границах Петербурга: остров Котлин и участок рядом с портом Бронка. «Оценкой занимается Росатом», — заявил тогда замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По прошествии двух месяцев вопрос о выборе локации для строительства верфи все еще находится на стадии обсуждения. «[Место] ОСК будут определять вместе с городом. Пока не выбрали», — рассказал журналисту «Фонтанки» Виктор Евтухов.

Подумать действительно есть над чем.



Устанете разгребать с лягушками

Изначально Росатом хотел застолбить под застройку участок к востоку от КАД, примерно от порта «Бронка» до Ломоносова. Но в этом месте от перегрузочного терминала до самого города вдоль побережья Невской губы раскинулся природный заказник «Южное побережье Невской губы», в который Бронка уже когда-то упиралась и где на мелководье в камышах гнездятся редкие и охраняемые водоплавающие птицы. Поэтому здесь не то что строить, даже на моторках ездить нельзя. Ниже «Фонтанка» на карте приблизительно выделила запрошенный участок, а красным обозначила границы заказника.



Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты Поделиться Поделиться





«Изначально Росатом думал про него, но ему сказали: мол, устанете разгребать с лягушками, вот вам лучше западнее дамбы», — рассказывает источник «Фонтанки».

Треугольник суши западнее КАД площадью около 50 га тоже неидеален — Росатому нужно втрое больше земли, говорят собеседники издания. И если строить верфь будут здесь, еще 100 га придется намывать — вдоль дамбы и по границе водного объекта вверх. По этой же границе будут делать судовой ход, чтобы он входил в основной фарватер», — рассказал источник «Фонтанки» в отрасли. На картах выделены и «треугольник», и направление намыва — без претензий на точность измерений, для понимания.



Фото: Яндекс Карты Поделиться Поделиться





И все бы ничего, но эта локация — точка пересечения с интересами основного торгового партнера России, Белоруссии, поскольку власти РФ прорабатывают вопрос о передаче перевалочного терминала мощностью 3,2 млн тонн в год ей. По словам собеседника издания, на треугольник к западу от КАД белорусские партнеры смотрели как на площадку для так называемого «сухого порта» — то есть, по сути, склада, внутреннего терминала, который связан с основным портом железнодорожной или автомобильной линией. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты считают, что если задача действительно такая, то сухую площадку вообще необязательно размещать в Бронке, к услугам белорусского инвестора весь юго-западный обход РЖД, вдоль которого хватает государственной земли.



Альтернативой для строительства верфи мог бы стать участок в Кронштадте, речь идет об окрестностях аэродрома «Бычье поле». И здесь все равно придется приспосабливать локацию под себя — намывать около 20 га и строить мини-дамбу, поскольку в этом месте сильнее волновая нагрузка. Ниже — примерные границы.



Фото: Яндекс Карты Поделиться Поделиться





Главная же проблема участка на Котлине — скорее эстетическая. Новоиспеченная верфь задумана высокой, такой, чтобы могла строить 300-метровые в длину контейнеровозы и сухогрузы ледового класса, и если участок утвердят, она будет загораживать собой вид на Морской Никольский собор, который расположен как раз по главному ходу из Балтийского моря, говорит источник «Фонтанки».



Время поджимает

По словам экс-генерального директора Выборгского судостроительного завода Александра Соловьева, острой необходимости в строительстве крупнотоннажной верфи он не видит. Ведь у России на Дальнем Востоке есть судостроительный комплекс «Звезда» с крупнейшим в России сухим доком и цехами полного цикла, ориентированный на крупнотоннажные суда и танкерный флот. Первую очередь верфи запустили в 2016 году, вторую планировали достроить в 2024-м.

«Звезда» на полную мощность еще не вышла, рано или поздно, конечно, выйдет, поэтому, на мой взгляд, это очень спорный вопрос [о необходимости новой верфи]», — сказал «Фонтанке» Александр Соловьев.

Особенно упираться с выбором места для верфи тоже нет необходимости, считает Соловьев, ее можно построить где угодно. «Любые требования можно выполнить при наличии денег. Если у них деньги будут, что по нынешним временам вопрос неоднозначный», — полагает эксперт.



Так или иначе, времени на выбор участка осталось не так уж и много. По данным «Фонтанки», сценарий развития ситуации может быть таким. Подходящий участок земли площадью 80 га и акваторией 165 га Росатом хотел бы получить в мае 2023 года. К ноябрю 2025-го в идеальном мире он должен увеличиться до 165 га.



СПРАВКА

О строительстве суперверфи заговорили еще в 2009 году. Инициатором выступила администрация Кронштадта. Стоимость проекта оценили в 1,5 миллиарда евро, его поддержали Объединенная судостроительная корпорация и занимавшая на тот момент пост губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Новую верфь, состоящую из двух доков, способных строить крупнотоннажные военные и гражданские суда для работы на шельфе, предлагали возводить в северо-западной части острова Котлин, вблизи кронштадтского фарватера. Предполагалось, что комплекс займет около 100 га, часть территории планировали намыть.



В других, также не реализованных, проектах нулевых годов обсуждался вывод существующих судостроительных мощностей из исторического центра. К примеру, уже практически был решен вопрос с передачей городу Новоадмиралтейского острова, куда собирались перекинуть новый мост с Васильевского острова, а сама территория стала бы новым общественно-деловым кластером с перспективой расширения за счет других площадей «Адмиралтейских верфей». Однако со сменой руководства города этот проект стал неактуальным, Новоадмиралтейский остался у завода, и сами верфи так никуда и не сдвинулись. Кроме того, активно обсуждался проект вывода за черту города в новую суперверфь «Балтийского завода» с застройкой 65 гектаров, которые он занимает на Васильевском острове, офисами и жильем. Однако почти сразу после оглашения таких планов государство забрало завод у частных владельцев, и все подобные разговоры вновь прекратились.



Денис Лебедев, Николай Кудин, Галина Бояркова, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

