автор фото Майя Жинкина/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Заместитель министра транспорта России Александр Пошивай провел в августе совещание по поводу предложенного главой «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург. 3 сентября протокол увидел 47news. Это повторная встреча по проекту, реализацию которого оценили в 550 млрд рублей (предыдущая состоялась 10 июня). Согласно Бокареву, можно вывести портовые мощности за пределы города (например, в Усть-Лугу), а на освободившихся 600 га построить жилье и коммерческие объекты в 4,8 млн квадратных метров. По расчетам, так будут созданы 11,5 тысячи рабочих мест. Нынешняя выручка резидентов территории — 130 млрд рублей в год, тогда как по завершении проекта она вырастет до 1,5 триллиона, а их налоговые платежи достигнут 84 млрд. С такими цифрами Бокарев обратился к президенту, Путин поручил премьер-министру проконсультироваться с ведомствами и регионами.

Для Смольного первоначальный испуг от самой мысли, что в морском городе в какой-то момент не окажется морского порта, сменился очертаниями принятой реальности и перешел в практическую плоскость. 10 августа председатель петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков, слегка пожурив «Трансмашхолдинг» за «отсутствие проработки документов стратегического планирования, в том числе по развитию существующих терминалов», вспомнил мечту бывшего губернатора Георгия Полтавченко. Неплохо бы учесть планы развития «Бронки» (а это район СПб) и ломоносовского терминала, написано со ссылкой на Полякова в протоколе совещания. Похоже, впервые идея переноса мощностей петербургского порта из исторического центра на южное побережье Финского залива в район железнодорожной станции Бронка перестала казаться фантазией. Бывший ее глашатай Полтавченко ныне возглавляет совет директоров государственной «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). Кирилл Поляков рекомендовал «Трансмашхолдингу» направить в ОСК запрос с просьбой уточнить планы развития территорий, входящих в корпорацию «Адмиралтейских верфей». Похоже на просьбу о поддержке. Протокол совещания от 10 августа с этого и начинается — слова Полякова стоят в нем первыми. Между тем все знают — на совещаниях с участием высокопоставленных лиц решают не то, что решают, а то, что напишут в протоколе. Александр Пошивай подписал его именно в такой редакции.

Однако перенос петербургского порта к Бронке, кажется, не очень-то по душе правительству Ленинградской области. Хотя вице-губернатор 47-го региона Дмитрий Ялов на совещании у замминистра заявил «о заинтересованности в реализации проекта» и необходимости проработки вопроса об обеспечении железнодорожной инфраструктурой порта Усть-Луга, но сказать-то по-другому и не мог. В этой связи подвисает немного лишь позиция Александра Дрозденко, который на последнем Петербургском международном экономическом форуме заявил о перегруженности Усть-Луги и предложил переориентировать проект Бокарева в Приморск, где Илья Трабер собирается строить морской перевалочный комплекс, мощность которого сравнима с мощностью всего петербургского порта. Вообще, загруженность порта Усть-Луга общеизвестна, она наглядно видна на схеме:

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На строительство нового терминала там пока претендует лишь «Содружество» Александра Луценко, которому в начале года губернатор Ленобласти не разрешил строить зерновой терминал в бухте Батарейная. А схема усть-лужского порта наталкивает только на одну мысль: Бокареву придется развивать западный берег Лужской губы, где пока нет терминалов.

Впрочем, на прошедшем совещании впервые четко прозвучало: «Трансмашхолдинг» собирается не только полностью оплатить перенос мощностей петербургского порта, но и собственными силами построить новые терминалы, где эти мощности разместятся. «АО «Трансмашхолдинг» видит себя оператором и инвестором проекта». На этой ноте завершается раздел протокола «О результатах проработки вопроса редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург». План Бокарева в четырех шагах: поручить правительству поддержать программу, Росимуществу распродать на аукционах землю в порту, пока не существующей корпорации развития портов Северо-Западного региона — готовить документы для согласования стройки, а ВЭБ.РФ признать вывод порта проектом общегосударственной значимости. Стоит добавить, что 10 августа у Бокарева появился первый публичный оппонент из числа тех, кого проект касается напрямую, — стивидоров петербургского порта. Им оказался Валерий Хон, генеральный директор самого весомого из них — АО «Петербургский нефтяной терминал» (около 15% годового грузооборота всего порта). Как следует из того же протокола, он заявил «об отсутствии в материалах АО «Трансмашхолдинг» информации о порядке создания альтернативной инфраструктуры терминалов» и «о необходимости учета рисков для действующих предприятий Большого порта Санкт-Петербург».

До сих пор открыто против получившего одобрительную визу российского президента проекта редевелопмента петербургского порта выступал только глава Ассоциации морских торговых портов России Серик Жусупов. Он своего рода представитель коллективного разума стивидоров, каждый из которых персонально предпочитал не записываться в оппозицию. Исключение составляет разве что генеральный директор ООО «УК Глобал портс» (контролирует 3 терминала в петербургском порту с общим грузооборотом 16,1 млн тонн — 27% всего грузооборота) Альберт Лихолет, заявивший в июле журналистам: «Эта инициатива не проработана… Хотелось бы понять, как предполагается реализовывать эту инициативу с точки зрения компенсации капиталовложений в первую очередь. Наверное, должен быть диалог инициатора и собственников терминалов…» Лев Годованник, 47news