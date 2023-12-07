ОСК получила кредит на 50 миллиардов рублей от ВТБ

Банк ВТБ предоставил Объединенной судостроительной корпорации(ОСК) кредит на 50 млрд руб под 14% годовых, пишет 7 декабря «Коммерсантъ». Кредит выдан на полгода, об этом сообщил председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на форуме «Россия зовет!». ОСК получит этот займ «под гарантию возврата со стороны бюджета».



«Первоочередные <…>цели — это зарплата, платежи в бюджет, налоговые. Но это и на строительство. <…> у правительства есть некие процедурные вопросы, которые не позволяют сделать это сейчас. Поэтому у нас есть гарантии правительства, что деньги будут выделены в течение полугодия следующего»,— цитирует «Ъ» слова Костина.

