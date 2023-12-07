ОСК получила кредит на 50 миллиардов рублей от ВТБ

Банк ВТБ предоставил Объединенной судостроительной корпорации(ОСК) кредит на 50 млрд руб под 14% годовых, пишет 7 декабря «Коммерсантъ». Кредит выдан на полгода, об этом сообщил председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на форуме «Россия зовет!». ОСК получит этот займ «под гарантию возврата со стороны бюджета».
«Первоочередные <…>цели — это зарплата, платежи в бюджет, налоговые. Но это и на строительство. <…> у правительства есть некие процедурные вопросы, которые не позволяют сделать это сейчас. Поэтому у нас есть гарантии правительства, что деньги будут выделены в течение полугодия следующего»,— цитирует «Ъ» слова Костина.
Уточняется, что часть кредита будет погашена в этом году за счет средств бюджета через Минпромторг. Ожидается, что необходимый для оздоровления ОСК объем средств будет определен к концу февраля или в марте 2024 года.
Напомним, в начале октября Владимир Путин распорядился передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку предстоит повысить эффективность управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
ОСК — ведущий судостроительный холдинг РФ, объединивший порядка 40 предприятий отрасли. Компания была создана в 2007 году по указу Путина, 100% акций холдинга находились в федеральной собственности.