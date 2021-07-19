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Продление набережной и намыв. «Адмиралтейские верфи» проведут реконструкцию своей площадки в Петербурге до 2028 года

Смольный показал проект реконструкции достроечной набережной «Адмиралтейских верфей» в Петербурге

На сайте комитета по природопользованию Петербурга объявлены общественные обсуждения проекта по экологической оценке нового строительства на территории «Адмиралтейских верфей». О нем уже объявляли раньше, однако в определенный момент отказались.

Согласно документации, речь идет об оценке воздействия на окружающую среду в составе проекта: «Реконструкция глубоководной достроечной набережной и строительство площадки для стапельной сборки». Генеральный заказчик — «Адмиралтейские верфи», генпроектировщик — АО «ЦТСС» ПФ «Союзпроектверфь». Набережная предназначена для достройки судов на плаву, проведения швартовных испытаний, перегрузки и монтажа оборудования. Кроме того, будут построены площадка для стапельной сборки и склад баллонов ацетилена. Предполагается продление набережной — за счет строительства искусственного земельного участка (36 на 19 метров), а также дноуглубительные работы. Вся реконструкция и новое строительство должны уложиться в 2023–2027 годы.

Пояснительная записка к извещению о проведении общественных обсуждений проекта ОВОС
Пояснительная записка к извещению о проведении общественных обсуждений проекта ОВОС
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О реконструкции достроечной набережной предприятие сообщало в 2019 году. Оно объявило запрос цен на разработку проекта, однако затем отказалось от заключения договора «по причине непредвиденного изменения потребности в продукции».

Ранее совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением вывести мощности порта Петербурга за пределы города, а территорию застроить жильем и коммерческими объектами. При этом оставался вопрос — что делать с той частью промышленной зоны, которая прилегает, но не входит в границы порта: это Кировский завод, «Северная верфь» и «Адмиралтейские верфи». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

Пояснительная записка к извещению о проведении общественных обсуждений проекта ОВОС
Пояснительная записка к извещению о проведении общественных обсуждений проекта ОВОС

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Комментарии (1)

Ser_N0771
судя по "зоне работ" ни одна Аврора в Неву не войдет...
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