На сайте комитета по природопользованию Петербурга объявлены общественные обсуждения проекта по экологической оценке нового строительства на территории «Адмиралтейских верфей». О нем уже объявляли раньше, однако в определенный момент отказались.



Согласно документации, речь идет об оценке воздействия на окружающую среду в составе проекта: «Реконструкция глубоководной достроечной набережной и строительство площадки для стапельной сборки». Генеральный заказчик — «Адмиралтейские верфи», генпроектировщик — АО «ЦТСС» ПФ «Союзпроектверфь». Набережная предназначена для достройки судов на плаву, проведения швартовных испытаний, перегрузки и монтажа оборудования. Кроме того, будут построены площадка для стапельной сборки и склад баллонов ацетилена. Предполагается продление набережной — за счет строительства искусственного земельного участка (36 на 19 метров), а также дноуглубительные работы. Вся реконструкция и новое строительство должны уложиться в 2023–2027 годы.