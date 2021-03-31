Порт Петербурга опять собрались выводить за пределы города. Авторы проекта уже дошли до Путина

Об этом 31 марта пишет РБК, в распоряжении которого оказалось письмо Бокарева к президенту. Как следует из этого документа, переносить портовые мощности планируется в Усть-Лугу, где уже хорошо развита, но пока во многом простаивает специально построенная инфраструктура.

По данным РБК, Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину «проработать с заинтересованными министерствами и субъектами Федерации» эту идею. Уже известно, что под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло первое совещание, по итогам которого ряду ведомств было дано поручение написать отзывы на проект. По данным «Фонтанки», профильные чиновники правительства Петербурга пока не вошли ни в какие рабочие группы по этому вопросу.



Окупить этот проект его авторы предлагают за счет застройки жильем и коммерческими объектами освобождающихся площадей. Они насчитали, что выйти должно около 4,8 млн кв. м. Для сравнения, за весь ударный для строительной отрасли 2020 год в городе было возведено 3,3 миллиона квадратов.



О том, что грузовую часть порта надо убрать из городской черты, говорилось все предыдущие десятилетия. К примеру, в 2010 году «Росморпорт», который возглавлял Игорь Русу, успевший до того поработать гендиректором и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», и ОАО «Компания «Усть-Луга», объявил, что его ведомство начало разрабатывать масштабную концепцию развития российских портов, которая в том числе будет включать в себя вывод портовых мощностей за пределы Петербурга https://www.dp.ru/a/2010/10/28/Peterburg_ostanetsja_bez_g. Тогда власти Петербурга были вдохновлены примером Хельсинки, который за относительно недлинный промежуток времени (в пределах 10 лет), сумел вывести за пределы города историческую часть порта. У соседей ушло на освобождение 220 га 600 млн евро, при этом они оплачивали портовикам половину расходов на переезд. Освободившиеся территории были застроены дорогим, даже по меркам Хельсинки, жильем — 2,2 млн кв. м. А новый порт занял у них площадь вдвое меньшую, чем раньше.

