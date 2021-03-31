Порт Петербурга опять собрались выводить за пределы города. Авторы проекта уже дошли до Путина

Совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обратился к президенту Владимиру Путину с предложением вывести мощности порта Петербурга за пределы города. Это обойдется в 440 млрд рублей, инвестор готов вложить своих только 6 миллиардов.
Об этом 31 марта пишет РБК, в распоряжении которого оказалось письмо Бокарева к президенту. Как следует из этого документа, переносить портовые мощности планируется в Усть-Лугу, где уже хорошо развита, но пока во многом простаивает специально построенная инфраструктура.
По данным РБК, Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину «проработать с заинтересованными министерствами и субъектами Федерации» эту идею. Уже известно, что под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло первое совещание, по итогам которого ряду ведомств было дано поручение написать отзывы на проект. По данным «Фонтанки», профильные чиновники правительства Петербурга пока не вошли ни в какие рабочие группы по этому вопросу.
Окупить этот проект его авторы предлагают за счет застройки жильем и коммерческими объектами освобождающихся площадей. Они насчитали, что выйти должно около 4,8 млн кв. м. Для сравнения, за весь ударный для строительной отрасли 2020 год в городе было возведено 3,3 миллиона квадратов.
О том, что грузовую часть порта надо убрать из городской черты, говорилось все предыдущие десятилетия. К примеру, в 2010 году «Росморпорт», который возглавлял Игорь Русу, успевший до того поработать гендиректором и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», и ОАО «Компания «Усть-Луга», объявил, что его ведомство начало разрабатывать масштабную концепцию развития российских портов, которая в том числе будет включать в себя вывод портовых мощностей за пределы Петербурга https://www.dp.ru/a/2010/10/28/Peterburg_ostanetsja_bez_g. Тогда власти Петербурга были вдохновлены примером Хельсинки, который за относительно недлинный промежуток времени (в пределах 10 лет), сумел вывести за пределы города историческую часть порта. У соседей ушло на освобождение 220 га 600 млн евро, при этом они оплачивали портовикам половину расходов на переезд. Освободившиеся территории были застроены дорогим, даже по меркам Хельсинки, жильем — 2,2 млн кв. м. А новый порт занял у них площадь вдвое меньшую, чем раньше.
Десять лет назад проект вывода порта за городскую черту оценивался в 2–3 млрд евро. На сегодняшние деньги это больше половины от того, что предлагает сегодня Андрей Бокарев. Однако, как и тогда, у инвестора нет ответа на многие вопросы. К примеру, что делать с той частью промышленной зоны, которая прилегает, но не входит в границы порта. А речь о примерно половине портовых земель — более 300 га: это только «Кировский завод», «Северная верфь» и «Адмиралтейские верфи». Вопрос об их переводе или хотя бы уменьшении занимаемой площади всегда натыкался на глухую стену непонимания со стороны промышленников с оборонным уклоном. А без их ухода освобождение причалов не имеет смысла — индустриальные пейзажи вряд ли добавят привлекательности будущим дорогим жилым кварталам.