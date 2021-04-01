Согласно предложению Андрея Бокарева, за 440 млрд рублей можно вывести портовые мощности за пределы города (например, в Усть-Лугу), а на освободившихся 600 га построить элитное жилье и коммерческие объекты в количестве 4,8 млн м2.

Согласно расчетам авторов проекта, на освобожденной от порта территории будут созданы 11,5 тысяч рабочих мест. Нынешняя выручка резидентов территории посчитана на уровне 130 млрд рублей в год, тогда как по завершении проекта она сможет вырасти до 1,5 триллиона, а их налоговые платежи будут достигать 84 миллиардов. С такими цифрами Бокарев обратился к президенту Владимиру Путину и попросил четыре вещи. Поручить правительству — поддержать программу, Росимуществу — распродать на аукционах землю в порту. Пока несуществующей Корпорации развития портов Северо-Западного региона — готовить документы для согласования стройки, и ВЭБ.РФ — признать вывод порта проектом общегосударственной значимости. Письмо Бокарева Путин переслал премьер-министру Мишустину для консультаций с ведомствами и регионами.



Кстати, отсылка к ВЭБу и государственным интересам может быть намеком на потенциальный источник инвестиций — Фонд национального благосостояния РФ, средства которого размещены на депозитах именно во Внешэкономбанке. Откуда иначе могут взяться искомые 440 миллиардов — открытый вопрос. Сам автор идеи готов пока вложить только 6 млрд рублей.

Вежливое и терпеливое объяснение проблем, которые возникнут с этим проектом, — отдельный жанр в петербургской транспортной журналистике, зародившийся еще в 1990-е годы. Портовую тему обсуждали все губернаторы города от Яковлева до Полтавченко, похоже, не минет чаша сия и Александра Беглова.

Профильные специалисты отвечают на этот вопрос «на автомате». Никаких новых аргументов за и против за минувшие десятилетия не появилось. К примеру, еще в 2010 году была проведена крупная информационная кампания запущенная в ту пору главой ФГУП «Росмопорт» Игорем Русу по выводу порта из города. Правда, тогда планировалось, что основные его мощности все же будут переводиться не в Усть-Лугу, а в Бронку, чтобы сохранить налоги в городе и хоть как-то сгладить кадровую проблему. Интерес к проекту подогревался успехом соседнего Хельсинки, властям которого удалось освободить от исторических районов порта 220 га почти в центре города. На это ушло шесть лет и 600 млн евро. Взамен Хельсинки получил территорию для застройки дорогим жильем и полностью окупил затраты. Игорь Русу в 2010 году заявлял, что включит план по выносу порта из города в стратегию развития российских портов до 2030 года, а комитет по транспортно-транзитной политике Петербурга предлагал хорошенько сперва просчитать все детали и отводил на реализацию проекта 10-20 лет. В итоге, стратегия развития портов была принята, когда Игорь Русу уже ушел из «Росморпорта», и вынос гавани на окраины в нем не упоминается.



Однако в 2018 году к идее выноса порта вернулся губернатор Георгий Полтавченко. Практически без объявления войны он дал на эту тему интервью трем информагентствам, рассказав, что «порт подпирает жилые кварталы», что «он теряет перспективы развития» и что «городская инфраструктура получает ненужную нагрузку от работы порта». Выводить первый и второй районы порта (примерно от устья Невы до устья Екатерингофки) он предлагал первыми и отводил на это семь лет. Третий район (куда ведет дорога на Турухтанные острова) и четвертый (до реки Красненькая) Полтавченко предлагал освобождать позже. Однако именно при нем были окончательно похоронены проекты по выводу в Кронштадт куда более «тяжелых» с градостроительной точки зрения промышленных объектов, отделяющих жилые кварталы Василеостровского, Адмиралтейского и Кировского районов от выхода к морю - «Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи» и «Северную верфь». А о том, чтобы что-то осмысленное сделать с территорией частного «Кировского завода», а это, на минутку, сразу 220 га классической промышленной зоны в первозданном виде, никто даже не вспоминал. А без всего этого идея вывода порта, чтобы на его месте строить жилье или коммерцию — сильно теряет в привлекательности.



В любом случае, неожиданное выступление Георгия Полтавченко в 2018 году так и осталось словами, а крупнейшие стивидорные компании тем временем планировали и воплощали в жизнь крупные инвестиционные проекты: «Петербургский нефтяной терминал» - 5 млрд рублей, Global Ports – 4 миллиарда. Группа «Морской порт Санкт-Петербург» Владимира Лисина также немало вкладывала все последние годы в модернизацию и, по сути, полное обновление мощностей — только в прошлом году — около миллиарда. А ведь есть еще РЖД, которые за последние годы в развитие припортовых станций вложили десятки миллиардов рублей и в прошлом году заявили о намерении инвестировать еще больше 180 млрд рублей в строительство обходов для вывоза грузов. Небольшие стивидорные компании также активно развивали свои мощности. Если в городе не будет порта, все это окажется не очень нужным.

Разумеется, бизнес делается ради денег, и если будут созданы условия, при которых бросить закопанные миллиарды и переехать на новое место будет выгодно, так и произойдет. Однако пока в той немногословной презентации проекта Андрея Бокарева, что доступна широкой публике, об этом ни слова. Соответственно и нынешние обитатели портовых земель высказываются о нем, в основном критически, хоть и осторожно.



Да и комментировать-то, по сути нечего, кроме малоинформативной картинки, где на месте порта красуются жилые районы пониженной этажности с яхтенными причалами, на Кривой дамбе некий «Объект культурного назначения» из стекла и бетона, а на месте резервуаров «Петербургского нефтяного терминала» - «Возможный высотный элемент», который должен рифмоваться с Лахта Центром. Тем не менее, общий настрой комментариев — поучительный. Портовикам, похоже, приходится объяснять авторам проекта буквально азы экономики, стивидорного дела и социальной демагогии.

Представители портовых компаний Владимира Лисина заявили РБК, который первым написал об инициативе Андрея Бокарева, что этот проект «нецелесообразен»: «Анализ такого проекта должен учитывать не только доходы от продажи недвижимости, но и расходы на создание дублирующей инфраструктуры и перенос перевалки более 60 млн т грузов с учетом интересов десятков стивидоров и сотен компаний, осуществляющих свою деятельность в порту, равно как и тысяч работников портов».



«Подобные идеи требуют глубокой и всесторонней проработки, которой пока нет, - отмечает для «Фонтанки» председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) Михаил Скигин. - Порт для Петербурга исторически представляет огромную социальную и экономическую значимость – это десятки тысяч квалифицированных рабочих мест, огромный и растущий грузооборот и значительные поступления в городской бюджет».



Он отмечает, что при переносе специализированных нефтепродуктовых терминалов из петербургского порта, произойдет выпадение перевалочных мощностей более чем на 11 млн тонн в год, что негативно скажется на экспортном потенциале и работе как российских НПЗ, так и компаний осуществляющих перевозку нефтепродуктов.



«Эта идея требует тщательной проработки с учетом привлечения к обсуждению всех заинтересованных сторон. И это не только организации, занимающиеся погрузочно-разгрузочной деятельностью, но и транспортно-экспедиторские, бункеровочные, логистические, сервисные и другие компании. Думаю, что целесообразным было бы создание по этому вопросу рабочей группы, в которую помимо представителей транспортного бизнеса было бы логично включить представителей администрации Петербурга, Росморпорта и Морской администрации порта СПб, общественников, а также представителей Белоруссии, НПЗ которой экспортируют нефтепродукты, в том числе через петербургский порт», - рассказал «Фонтанке» Михаил Скигин.

