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    Дополнительные автобусы повезут петербуржцев на кладбища на Радоницу

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    В день православного праздника Радоница в Петербурге усилят движение автобусов до городских кладбищ. В этом году день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших пришелся на 14 мая.

    Во вторник будет усилено движение на шести автобусных маршрутах, сообщает 13 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На них можно добраться до Южного и Северного кладбищ, в крематорий, на кладбище «Илики» и Казанское кладбище.

    До Южного кладбища пустят также временный экспресс-маршрут № 2М, который будет ходить от станции метро «Московская» с тремя остановками: в Демонстрационном проезде, у метро «Московская» и у Южного кладбища. На маршрут выйдут девять автобусов особо большого класса, а интервал между ними будет составлять 9–12 минут. Кроме него туда можно добраться автобусом № 147 улица Костюшко — Красное Село, Октябрьская улица. На маршруте будут ходить 20 автобусов с интервалом 14–17 минут.

    К Северному кладбищу следует автобус № 398, который отходит от железнодорожной станции «Парголово». На Радоницу на него выпустят два дополнительных автобуса и интервал между рейсами сократится до 10–15 минут.

    В крематорий ходит автобус № 138 станция метро «Площадь Мужества» — крематорий. Этот маршрут усилят тремя дополнительными машинами, сократив интервал между автобусами до 8–12 минут.

    На кладбище «Илики» едет маршрут № 347 Ломоносов, вокзал — кладбище «Илики». На нем число рейсов увеличат до 32. Автобусы будут ходить каждые 22–23 минуты.

    А в направлении Казанского кладбища следует маршрут № 382. На нем интервал между автобусами сократят до 15–28 минут.

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