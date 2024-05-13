Дополнительные автобусы повезут петербуржцев на кладбища на Радоницу

В день православного праздника Радоница в Петербурге усилят движение автобусов до городских кладбищ. В этом году день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших пришелся на 14 мая.



Во вторник будет усилено движение на шести автобусных маршрутах, сообщает 13 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На них можно добраться до Южного и Северного кладбищ, в крематорий, на кладбище «Илики» и Казанское кладбище.