Оператор Пулково намерен обжаловать решение суда по делу о контроле за птицами

Оператор аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — намерен обжаловать решение суда после ситуации с птицами. Речь идет об усилении контроля за орнитологической обстановкой. Подробности 13 мая сообщили в пресс-службе аэропорта.
В Пулково напомнили, что с 2023 года на территории аэровокзала введена в работу орнитологическая система Orni, которая позволяет отслеживать полет до 100 птиц на расстоянии 20 километров и фиксировать их перемещение. Также внедрены биоакустические системы, применяются зеркальные шары, газовые пушки, сигнальные ракеты, чучела хищных птиц и динамические отпугиватели.
Кроме того, в аэропорту ежедневно проводятся анализ орнитологической обстановки, отпугивание птиц, ликвидация условий, способствующих концентрации птиц на аэродроме, проведение занятий по авиационной орнитологии и брифинги с экипажами. За год меры позволили вдвое снизить число инцидентов с участием пернатых.
Ранее «Фонтанка» писала, что транспортная прокуратура через суд обязала управляющую Пулково компанию усилить контроль за орнитологической обстановкой. В течение шести месяцев оператору предстоит установить оборудование для проведения радиолокационных системных наблюдений, обеспечивающих контроль за птицами.