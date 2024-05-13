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    Убрать птиц из Пулково. Петербургский аэропорт обязали лучше следить за безопасностью полетов

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    Оператора аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — обязали обеспечить безопасность полетов. Всему виной ситуация с птицами.

    Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в понедельник, 13 мая, ведомство провело проверку в отношении безопасности полетов в Пулково и выявило, что оператор аэропорта не проводит весь необходимый комплекс мер по контролю за орнитологической обстановкой для предупреждения столкновения самолетов с птицами.

    Транспортный прокурор обратился в суд, чтобы обязать оператора аэропорта в течение шести месяцев установить оборудование для проведения радиолокационных системных наблюдений, обеспечивающих контроль за птицами. Московский районный суд Петербурга удовлетворил исковые требования.

    Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с «Воздушных ворот Северной столицы» более 550 тысяч рублей в пользу авиакомпании «Россия». Это возмещение убытков за птицу, которая 19 июня 2022 года попала в двигатель самолета при взлете и прервала полет в Уфу.

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