Убрать птиц из Пулково. Петербургский аэропорт обязали лучше следить за безопасностью полетов

Оператора аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — обязали обеспечить безопасность полетов. Всему виной ситуация с птицами.



Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в понедельник, 13 мая, ведомство провело проверку в отношении безопасности полетов в Пулково и выявило, что оператор аэропорта не проводит весь необходимый комплекс мер по контролю за орнитологической обстановкой для предупреждения столкновения самолетов с птицами.



Транспортный прокурор обратился в суд, чтобы обязать оператора аэропорта в течение шести месяцев установить оборудование для проведения радиолокационных системных наблюдений, обеспечивающих контроль за птицами. Московский районный суд Петербурга удовлетворил исковые требования.