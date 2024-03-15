Пулково обязали выплатить «России» более полумиллиона рублей из-за птицы. Аэропорт не согласен

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с «Воздушных Ворот Северной Столицы» более 550 тысяч рублей в пользу авиакомпании «Россия». Это возмещение убытков за птицу в двигателе.



Как стало известно «Фонтанке» 15 марта из материалов суда, 19 июня 2022 года «суперджет» авиакомпании «Россия» должен был лететь из Петербурга в Уфу, однако при взлете в двигатель самолета попала птица. Экипаж прервал взлет и вернулся в Пулково. Пассажиры улетели другим рейсом.



Северо-Западное управление Росавиации создало комиссию по расследованию, которая установила, что столкновение с птицей привело к повреждению лопатки вентилятора двигателя самолета. Согласно нормативным актам, предотвращение столкновений воздушных судов с птицами — зона ответственности аэропорта. Суд установил, что в Пулково не выполнили свои обязательства в этом аспекте.

