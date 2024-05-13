Реклама

    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    765мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    В Архангельске снова горит теплоход «Ломоносов». Год назад на судне тушили пожар в машинном отделении

    2114
    1 комментарий

    Находящийся на ремонте теплоход «М. В. Ломоносов» загорелся в Архангельске вечером 13 мая. Прошлый пожар на теплоходе тушили год назад.

    ПоделитьсяПоделиться

    Судно стоит в сухом доке. Огонь охватил верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС. Пожару присвоен второй ранг. Информации о пострадавших не поступало.

    Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе «М. В. Ломоносов», который находился на ремонте.

    В мае 2023 года на стоящем в сухом доке на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота теплоходе горело машинное отделение на нижней палубе. Люди эвакуировались самостоятельно. Пожару был присвоен ранг сложности 1-БИС, существовала угроза дальнейшего распространения огня.

    «М. В. Ломоносов» построен в 1962 году в Будапеште. После постройки его назвали «Олекма», обслуживался на Лимендском судоремонтном заводе в Котласе. В 1990 году судно переименовали в «М. В.Ломоносов». До 1991 года судно совершало рейсы по Северной Двине по маршруту Котлас — Архангельск. С 1992 года теплоход стоял на приколе, пока в 2004 году его не выкупил вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин, уточняет 29.RU.

    После модернизации 2004–2005 годов пассажировместимость сократилась с 300 человек до 60 и судно работало только на корпоративных заказных рейсах. В межсезонье использовался как плавучая гостиница на Северном речном вокзале Москвы.

    В июле 2018 года судно продали Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. На Соловках теплоход использовался в качестве плавучей гостиницы до 2022 года. В 2022 году теплоход подарили правительству Якутии. Предполагалось, что оно будет работать на маршруте Тикси — Якутск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close