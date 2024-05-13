В Архангельске снова горит теплоход «Ломоносов». Год назад на судне тушили пожар в машинном отделении

Находящийся на ремонте теплоход «
Судно стоит в сухом доке. Огонь охватил верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС. Пожару присвоен второй ранг. Информации о пострадавших не поступало.
Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе «
В мае 2023 года на стоящем в сухом доке на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота теплоходе горело машинное отделение на нижней палубе. Люди эвакуировались самостоятельно. Пожару был присвоен ранг сложности