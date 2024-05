Дублер начинает буйствовать: Райан Гослинг взрывает изнанку кинобизнеса в «Каскадерах»

Одно из главных режиссерских достоинств Литча — умение составить драйвовый саундтрек, которое он продемонстрировал еще во «Взрывной блондинке», нашпигованной дискотечными хитами 80-х . В «Каскадерах» тоже встречаются приятные аудиовизуальные сочетания, например, когда временно работающий на парковке семейного ресторана герой угоняет машину одного из клиентов, чтобы тряхнуть стариной, и отчаянно дрифтит под мелодию Thunderstruck группы AC/DC. «Куда приятнее переворачивать тачки, чем парковать их», — резонно замечает коллега Колта, встречающий его на съемочной площадке межпланетного блокбастера Metalstorm. Буква s в логотипе названия изображена в виде молнии, как у группы Kiss, чья композиция I Was Made for Lovin’ You служит лейтмотивом «Каскадеров». Ближе к концу она звучит в томной аранжировке, почти как серенада: собственно, такова основная модальность, в которой герой общается со своей любимой с начала и до конца фильма. Постепенно они становятся настоящими соавторами в работе над love story инопланетянки и космического ковбоя, разбирая которую, они выясняют собственные отношения, честно говоря, быстро утомляющие мелодраматической заезженностью диалогов и одинаково ванильными лицами влюбленных, которые бранятся — только тешатся.