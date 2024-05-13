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    В Бразилии продолжаются сильнейшие дожди. Число погибших из-за наводнения достигло 147 человек

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    На юге Бразилии вторую неделю продолжаются сильнейшие дожди, ставшие причиной наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В понедельник силы гражданской обороны сообщили о том, что число погибших в результате стихийного бедствия увеличилось до 147 человек. Обновленные данные 13 мая приводит канал CNN Brasil.

    Помимо этого, 806 человек получили ранения различной степени тяжести, 127 числятся пропавшими без вести, общее количество пострадавших превысило 2 миллиона человек. За всё время наводнения было спасено 76 470 человек и 10 814 животных. Около 80 тысяч человек находятся в пунктах временного содержания.

    Масштабное бедствие стало причиной отмены официального визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва в Чили. Наводнение на реке Гуайба уже признано сильнейшим с 1941 года, в регионе введено чрезвычайное положение.

    Губернатор штата Эдуардо Лейте ранее назвал происходящее «крупнейшей климатической катастрофой».

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    НаводнениеДождьБразилия
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