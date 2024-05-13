Суд вынес приговор помощнику проректора Военмеха по делу о мошенничестве на 98 млн при строительстве корпуса

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Иванова — помощника проректора Балтийского госуниверситета «Военмех». Иванова признали виновным в мошенничестве (
Обвинение полагало, что с августа
Между организациями был заключен контракт на строительство учебно-лабораторного корпуса (
Руководству Военмеха Иванов заявил, что продление срока исполнения контракта обоснованно, а причины этому — объективны, что обеспечило сохранение за Житковичем ранее незаконно перечисленных денег.
Александр Иванов вину не признал. Суд назначил ему четыре года условно с таким же испытательным сроком, а также взыскал в пользу Военмеха 114 миллионов рублей.
Самому Житковичу вынесли приговор еще в 2022 году. Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на