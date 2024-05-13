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    Суд вынес приговор помощнику проректора Военмеха по делу о мошенничестве на 98 млн при строительстве корпуса

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    Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Иванова — помощника проректора Балтийского госуниверситета «Военмех». Иванова признали виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов 13 мая.

    Обвинение полагало, что с августа 2017-го по декабрь 2018 года бывший гендиректор ООО ГК «СТК» Сергей Житкович создал организованную преступную группу, куда в том числе входил Иванов, для хищения бюджетных денег, принадлежащих Минобрнауки РФ в лице Военмеха.

    Между организациями был заключен контракт на строительство учебно-лабораторного корпуса (2-я очередь). Цена контракта составляла 381 миллион рублей. 24 августа 2017-го Житкович принял земельный участок, приступил к исполнению контракта и привлек в качестве субподрядчика ООО «СК Петроград». В процессе работ оказалось, что сотрудников и финансов недостаточно для окончания работ в срок. Тогда Иванов, будучи помощником проректора по экономике и развитию Виталия Игнатенко, подписал акт приемки-сдачи невыполненных работ, которые стоили бюджету 98 миллионов рублей.

    Руководству Военмеха Иванов заявил, что продление срока исполнения контракта обоснованно, а причины этому — объективны, что обеспечило сохранение за Житковичем ранее незаконно перечисленных денег.

    Александр Иванов вину не признал. Суд назначил ему четыре года условно с таким же испытательным сроком, а также взыскал в пользу Военмеха 114 миллионов рублей.

    Самому Житковичу вынесли приговор еще в 2022 году. Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно.

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