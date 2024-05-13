Суд вынес приговор помощнику проректора Военмеха по делу о мошенничестве на 98 млн при строительстве корпуса

Обвинение полагало, что с августа 2017-го по декабрь 2018 года бывший гендиректор ООО ГК «СТК» Сергей Житкович создал организованную преступную группу, куда в том числе входил Иванов, для хищения бюджетных денег, принадлежащих Минобрнауки РФ в лице Военмеха.

Между организациями был заключен контракт на строительство учебно-лабораторного корпуса ( 2-я очередь). Цена контракта составляла 381 миллион рублей. 24 августа 2017-го Житкович принял земельный участок, приступил к исполнению контракта и привлек в качестве субподрядчика ООО «СК Петроград». В процессе работ оказалось, что сотрудников и финансов недостаточно для окончания работ в срок. Тогда Иванов, будучи помощником проректора по экономике и развитию Виталия Игнатенко , подписал акт приемки-сдачи невыполненных работ, которые стоили бюджету 98 миллионов рублей.

Руководству Военмеха Иванов заявил, что продление срока исполнения контракта обоснованно, а причины этому — объективны, что обеспечило сохранение за Житковичем ранее незаконно перечисленных денег.

Александр Иванов вину не признал. Суд назначил ему четыре года условно с таким же испытательным сроком, а также взыскал в пользу Военмеха 114 миллионов рублей.

