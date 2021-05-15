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Военмеху добавили дел и задержали еще одного проректора. Подчиненные оказались «стахановцами» только на бумаге

В Петербурге по делу о мошенничестве задержан проректор Военмеха

Руководство Балтийского государственного технического университета «Военмех» обрастает уголовными делами. К злоупотреблению добавили мошенничество на три с лишним миллиона, в изоляторе еще один проректор.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям Военмеха Марата Гогуадзе задержали накануне по подозрению в мошенничестве. С ним же по делу проходит уже арестованный за злоупотребление полномочиями на 96 млн рублей проректор по экономике и развитию вуза Виталий Игнатенко. По версии следствия, начиная с 2018 года они «рисовали» приказы о премировании подчиненных за сверхурочный труд, но на деле забирали деньги себе. Сумма вменяемого — 3,6 млн рублей.

Игнатенко в СИЗО, Гогуадзе пока в изоляторе временного содержания. Работу в Военмехе он совмещает с депутатством в муниципальном образовании «Академическое».

По первому делу также проходит помощник Игнатенко Александр Иванов. Им вменяют подписание акта приема-передачи нового корпуса вуза на 1-й Красноармейской улице, тогда как на деле строительство еще не закончилось. Проректор при избрании меры пресечения в конце марта этого года вину не признавал.

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