Приукрасили на 90 миллионов. Проректор из Военмеха арестован по обвинению в должностном преступлении

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 30 марта Петроградский райсуд на месяц отправил в следственный изолятор проректора по экономике и развитию вуза Виталия Игнатенко, а также его помощника Александра Иванова. Обоим вменяют часть статьи 285 УК — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

В Петербурге суд отправил под стражу проректора из Балтийского государственного технического университета «Военмех» Виталия Игнатенко. По версии следствия, его желание добиться успехов хотя бы на бумаге стоило государству десятки миллионов.

Следствие полагает, что Игнатенко и Иванов воспользовались своими полномочиями вопреки интересам службы во время строительства нового корпуса на 1-й Красноармейской улице. Его рассчитывали возвести до конца 2018 года, в документации подчёркивалось, что работы не должны длиться дольше 17 месяцев.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года Игнатенко, наделенный административно-хозяйственными полномочиями по обеспечению госконтракта с ООО «Строительные технологии комфорта», решился приукрасить действительное положение дел и привлёк для этого своего помощника.

«Фигуранты подписали акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ, на основании которого подрядчиком произведена оплата из государственного бюджета в размере не менее 96 139 781 рубля 69 копеек, государству причинен значительный материальный ущерб», — приводит подробности пресс-служба.

Игнатенко вину отрицает. Он просил назначить любую меру, не связанную со следственным изолятором. Его помощник Иванов со следствием не спорил, был согласен на домашний арест. Суд определил обоих в СИЗО до 28 апреля.