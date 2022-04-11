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    В Петербурге суд вынес приговор о мошенничестве на 98 млн рублей при строительстве корпуса Военмеха

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    Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении бывшего гендиректора ООО ГК «СТК» Сергея Житковича, признанного виновным в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Об этом 11 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что Житкович с августа 2017 по декабрь 2018, являясь руководителем ООО «ГК «Строительные технологии комфорта», создал ОПГ для хищения бюджетных средств, принадлежащих Минобрнауки РФ в лице Балтийского госуниверситета «Военмех». 23 августа 2017 года между организациями был заключен контракт на строительство учебно-лабораторного корпуса (2-я очередь) на 1-й Красноармейской, 13В. Цена контракта составляла 381 101 870 рублей.

    24 августа Житкович принял земельный участок и привлек в качестве субподрядчика ООО «СК Петроград». Строительство началось, но в процессе оказалось, что рабсилы и финансов недостаточно для окончания работ в срок. Проректор по экономике и развитию Военмеха и его помощник пошли навстречу Житковичу и дабы «приукрасить действительное положение дел» подписали акт приемки-сдачи невыполненных работ, которые стоили бюджету 98 081 913, 91 рублей.

    «При этом именно Житкович осуществлял организационные и управленческие функции в отношении созданной им ОПГ, контролировал совершение преступления, координировал действия соучастников, а также непосредственно участвовал в совершении преступления», — говорится в релизе пресс-службы городских судов.

    В дальнейшем при обыске по месту жительства у Житковича был найден самозарядный пистолет, изготовленный из охотничьего карабина, пригодный для стрельбы 9 мм патронами. 90 патронов прилагались.

    Житкович вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года.

    Суд взыскал с Житковича в пользу ФГБОУВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова имущественный ущерб в сумме 113 820 686, 61 рублей.

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    Комментарии (2)

    artistdmisha
    Суд взыскал. 😆 смешно Т.е. указал в приговоре о том, что надо взыскать. Взыскать и указать о взыскании в приговоре - большая разница.
    VKuser43815609
    Чем больше воруют - тем меньше дают. Как закон Ома какой то...
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