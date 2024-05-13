На сайте Совета безопасности России появилось имя нового секретаря

Обновленная информация о руководстве Совета безопасности РФ была добавлена 13 мая на сайт государственного органа. Теперь его секретарем значится Сергей Шойгу.
Ранее эту должность занимал Николай Патрушев, однако президент России Владимир Путин 12 мая снял его с поста своим указом «в связи с переходом на другую работу». О новом назначении Патрушева до сих пор ничего не сообщалось.
Сергей Шойгу был министром обороны РФ с 2012-го года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в должности секретаря Совбеза он «будет замом президента в комиссии по ВПК и станет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству».
На настоящий момент сайт Министерства обороны не был обновлен, и Сергей Шойгу по-прежнему значится на нем главой ведомства.
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