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    На сайте Совета безопасности России появилось имя нового секретаря

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    Обновленная информация о руководстве Совета безопасности РФ была добавлена 13 мая на сайт государственного органа. Теперь его секретарем значится Сергей Шойгу.

    Фото: scrf.gov.ru
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    Ранее эту должность занимал Николай Патрушев, однако президент России Владимир Путин 12 мая снял его с поста своим указом «в связи с переходом на другую работу». О новом назначении Патрушева до сих пор ничего не сообщалось.

    Сергей Шойгу был министром обороны РФ с 2012-го года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в должности секретаря Совбеза он «будет замом президента в комиссии по ВПК и станет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству».

    На настоящий момент сайт Министерства обороны не был обновлен, и Сергей Шойгу по-прежнему значится на нем главой ведомства.

    Фото: stat.mil.ru
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    Новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова. «Фонтанка» подробно рассказала о человеке, который возглавит ведомство.

    Фото: scrf.gov.ru
    Фото: stat.mil.ru

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