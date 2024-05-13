Суд признал петербурженку виновной в смерти сына. Его унесло в Финский залив на ватрушке

Красносельский районный суд вынес приговор петербурженке, которая недосмотрела за семилетним сыном, отдыхая на диком пляже с подругой и спиртным в аномально жаркий день. Ей ограничили свободу.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 13 мая Наталья Сидорова признана виновной в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Женщина попала под следствие после смерти сына.

«Фонтанка» писала, что семилетний ребёнок плескался в Финском заливе в районе улицы Маршала Казакова, не умея плавать. Порывом ветра его унесло от берега, где отдыхали мать и её подруга, на ватрушке. Мальчик попытался добраться до пляжа вплавь, но утонул.