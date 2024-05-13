Суд признал петербурженку виновной в смерти сына. Его унесло в Финский залив на ватрушке

Красносельский районный суд вынес приговор петербурженке, которая недосмотрела за семилетним сыном, отдыхая на диком пляже с подругой и спиртным в аномально жаркий день. Ей ограничили свободу.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 13 мая Наталья Сидорова признана виновной в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Женщина попала под следствие после смерти сына.
«Фонтанка» писала, что семилетний ребёнок плескался в Финском заливе в районе улицы Маршала Казакова, не умея плавать. Порывом ветра его унесло от берега, где отдыхали мать и её подруга, на ватрушке. Мальчик попытался добраться до пляжа вплавь, но утонул.
По данным обвинения, мать была нетрезва и отпустила сына к воде с надувным кругом без сквозного отверстия в нём, который не был приспособлен для купания.
«Сидорова вину признала. Дело рассматривалось в особом порядке», — уточнили в пресс-службе суда.
Женщине назначили полтора года ограничения свободы.
7 августа прошлого года, когда утонул мальчик, в Петербурге было аномально жарко. Всего в этот день в городе и области в воде погибли четыре ребёнка, взрослого удалось спасти.