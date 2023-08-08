«Не отпускай ватрушку!» Как в самый жаркий день уходили дети

Самый жаркий день года принёс несчастье в несколько семей в Петербурге и Ленинградской области. Утонули четыре ребёнка, взрослого удалось спасти.

Два мальчика были совсем маленькими — 6 и 7 лет. И оба не умели плавать. Младший утонул в карьере у деревни Келколово в Кировском районе Ленобласти. Второй мальчик погиб на петербургском пляже на глазах у множества отдыхающих.



В жаркий понедельник женщина и её сын отправились гулять вместе с соседкой, потом пошли на берег в районе улицы Маршала Казакова (Красносельский район Петербурга). У залива они провели около часа. Мальчик плескался с надувным кругом-ватрушкой. Женщины сидели на берегу с пивом, как призналась мать. За сыном она, по её же словам, присматривала, периодически окликая, чтобы держался рядом с людьми на мелководье. Внезапно налетевший порыв ветра отнёс надувной круг на глубину. Мать сорвалась с места с криком: «Не отпускай ватрушку!» Позже один из очевидцев рассказал, что мальчик, видимо, от испуга, выпрыгнул из круга и попытался плыть к берегу, до которого было метров сто. По другой версии, ватрушку перевернул ветер и ребёнок выпал. В том месте довольно глубоко — взрослому человеку по шею. Из-за воды бежать к ребёнку было сложно. Первой, по словам очевидца, добралась мать, но не хватило сил вытянуть уже неподвижное тело из воды. На помощь подоспели двое мужчин. Вытащили на берег, пытались оказать первую помощь. Безуспешно. Медики приехали очень быстро. Но и они оказались бессильны. По оценке очевидца, ребёнок находился под водой около пяти минут.

В июле мальчику исполнилось 7 лет, пойти в первый класс не успел. Любил кататься на велосипеде и играть в футбол. Он рос с матерью и бабушкой (у мамы день рождения тоже скоро, исполнится 40 лет), они живут неподалёку, в Сосновой Поляне. По данным «Фонтанки», семья в поле зрения отдела по делам несовершеннолетних до этого не попадала. Сейчас Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела, прокуратура Красносельского района проводит проверку.

13-летний мальчик погиб уже вечером, около 19 часов, в Изумрудном озере в Токсово (Всеволожский район Ленинградской области). Он ушел купаться один, без сопровождения взрослых.



В Верхнем Суздальском озере в Озерках тонули сразу двое. Около 13:40 сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из воды мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь. По словам очевидцев, в воде у него начались судороги, а в больницу его увозили в состоянии клинической смерти. А через несколько часов на том же месте погиб 17-летний юноша. Он, по предварительной информации, был на пляже в компании друзей. Приятели заметили, что товарищ скрылся из виду, вызвали спасателей и разбежались. Сотрудники поисково-спасательной службы вытащили парня с глубины около шести метров. На берегу его пытались откачать, но в руки прибывших на место медиков он попал уже в состоянии клинической смерти.



7 августа стал самым жарким днём в Петербурге за весь год, температура поднялась выше 32 градусов. Люди спасались как могли: кто дома под кондиционерами, кто в фонтанах. При этом водоёмов, где вода пригодна для купания, в Петербурге нет. Роспотребнадзор забраковал все 24 городских пляжа. Вынырнуть из Суздальских озёр, Финского залива, Ольгинского водоёма, Ижоры, Колонистского пруда, озёр Безымянное и Разлив можно с острой кишечной инфекцией или гепатитом А.

В целом в России на водоёмах за июль погибли более 900 человек, около 300 удалось спасти. Родительская безнадзорность — самая распространенная причина детских трагедий, отмечают в МЧС.



Правила поведения на воде ГУ МЧС по Петербургу напоминает простые правила безопасного поведения на воде:

купайтесь только на организованных пляжах;



не ныряйте в незнакомых местах;



не заплывайте за буйки;



не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам;



не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;



не плавайте на надувных матрасах или камерах;



не купайтесь в нетрезвом виде;



в случае судороги не поддавайтесь панике. На секунду погрузитесь под воду и, распрямив ногу, с силой потяните на себя ступню за большой палец.

Что делать, если тонет человек Если у вас на глазах тонет человек, нужно, во-первых, вытащить его на берег, и во вторых, вызвать скорую медицинскую помощь.

