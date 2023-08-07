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    В Келколово в карьере утонул шестилетний мальчик

    2014

    Шестилетний ребенок утонул в Кировском районе Ленобласти 7 августа. Трагедия произошла в карьере в районе деревни Келколово, сообщили 47news в правоохранительных органах.

    На место происшествия выезжал ПСО города Шлиссельбурга. По предварительной информации, мальчик не умел плавать. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Ранее стало известно, что в Петербурге семилетний ребенок утонул в Финском заливе в районе улицы Маршала Казакова, 82. Мальчика унесло ветром на надувном круге с дикого пляжа.

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