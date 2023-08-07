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    Мужчина тонул на Верхнем Суздальском озере в Петербурге

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    Отдыхающего спасали сегодня на Суздальских озерах в Петербурге. Как уточнили в городском ГУ МЧС 7 августа, заявка о тонущем мужчине поступила в 13:40.

    Сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из воды Верхнего Суздальского озера мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь.

    После чего его уже в сознании передали врачам скорой.

    По данным синоптиков, Петербург опередил в жаркой битве Москву.

    Сегодня в Петербурге дождя не будет, хотя многим хотелось бы: температура уже превысила 30 градусов. Как город переживает такую погоду, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки». А здесь рассказываем о том, что будет завтра.

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