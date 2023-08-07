Мужчина тонул на Верхнем Суздальском озере в Петербурге

Отдыхающего спасали сегодня на Суздальских озерах в Петербурге. Как уточнили в городском ГУ МЧС 7 августа, заявка о тонущем мужчине поступила в 13:40.



Сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из воды Верхнего Суздальского озера мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь.



После чего его уже в сознании передали врачам скорой.



По данным синоптиков, Петербург опередил в жаркой битве Москву.



Сегодня в Петербурге дождя не будет, хотя многим хотелось бы: температура уже превысила 30 градусов. Как город переживает такую погоду, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки». А здесь рассказываем о том, что будет завтра.

