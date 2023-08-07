    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    3 м/с, ю-в

    758мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.81eur103.84

    Ждем +34 градуса: трансляция с раскаленных улиц Петербурга

    Температура в городе на Неве идет на рекорд

    701
    4 комментария

    Петербургу предстоит самый жаркий день этого лета. А может быть, и многих прошлых. По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +33...+34 градусов Цельсия. Как горожане справляются с рекордной жарой — смотрите в трансляции «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Скриншот Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    А вот и первые фото от читателей. Посмотрите на этих чудесных собак, которые прячутся в теньке.

    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Скриншот Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус тоже ждет рекордов в своём Telegram-канале.

    Фото: Скриншот Telegram
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Скриншот Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Присылайте фото и видео, как вы справляетесь с жарой. Ждем фото термометров, домашних животных, отчетов с пляжей и озер. Лучшие кадры покажем на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Скриншот Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербург сегодня как Сочи. В Роспотребнадзоре рекомендуют защиту от солнечный лучей.

    Специалисты петербургского Роспотребнадзора рекомендуют использовать средства солнцезащитной защиты с бродным спектром (SPF) не менее 30 — они не пропускают 97% лучей, сообщается 7 августа в Telegram-канале регионального ведомства. Это позволит защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, предотвращая солнечные ожоги и напрямую связанные с ними проблемы, такие как раздражение, шелушение и повреждение кожи.

    Мнение о том, что коэффициент SPF указывает на продолжительность защиты от солнца, является ошибочным, уточняют в ведомстве. На самом деле наносить солнцезащитное средство необходимо каждые два часа, независимо от значения SPF.

    В Роспотребнадзоре отмечают, что SPF 15 идеально подходит для коротких пребываний на солнце, например для прогулок с собакой или поездок на работу. В случае длительного активного отдыха на открытом воздухе рекомендуется использование средств с коэффициентом SPF 30 и выше.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Скриншот Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Погоды», впервые за 10 лет 7 августа будет таким жарким: плюс 32 — это на 9 градусов выше климатической нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 12 градусов ночью до 23 днём. Самое холодное 7 августа выдалось в 1963 году, всего плюс 5 днём, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 37.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Скриншот Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Петербурге была самая теплая ночь за весь ряд инструментальных наблюдений. И днём будет не легче.

    «В безумную жару 2010 года 8 августа было +23,3 гр., повторяется эта температура 3 августа 1936 года, в 1972 году самая теплая ночь 9 августа +23,1 гр. Вот так неожиданно получили рекорд. Но тут надо учитывать, что предстоящая ночь может быть еще теплее», — отметил синоптик.

    Снимок со спутника подтверждает все то, что дано в прогнозах. Огромный теплый и солнечный сектор циклона.

    «Наверное, сегодня все будут радоваться свежему восточному ветру, он хоть немного будет освежать от жары. Температура в Санкт-Петербурге днем до +33 или +34 гр. Поехал занимать места на пляже, а кто не взял сегодня отгул, помните про +28 гр. в помещении по СНИП и не перегревайтесь», — резюмировал Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Читатель Фонтанки
    Фото: Скриншот Telegram

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close