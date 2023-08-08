За июль в российских водоемах утонули более 900 человек

Сотрудники МЧС в России в минувшем месяце спасли из водоемов 300 человек. Более 900 человек погибли — утонули. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.



Спасатели регулярно проводят рейды в связи с теплой погодой. С начала лета они выявили 6,7 тысячи детей, которые находились на берегу у воды без присмотра взрослых. Всех их передали родителям. Родительская безнадзорность — самая распространенная причина детских трагедий, отмечают в МЧС.



«Даже самые безобидные шалости на воде могут иметь печальные последствия. Оставлять детей одних — значит подвергать их опасности», — уверен глава МЧС РФ Александр Куренков.

