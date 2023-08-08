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    За июль в российских водоемах утонули более 900 человек

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    Сотрудники МЧС в России в минувшем месяце спасли из водоемов 300 человек. Более 900 человек погибли — утонули. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Спасатели регулярно проводят рейды в связи с теплой погодой. С начала лета они выявили 6,7 тысячи детей, которые находились на берегу у воды без присмотра взрослых. Всех их передали родителям. Родительская безнадзорность — самая распространенная причина детских трагедий, отмечают в МЧС.

    «Даже самые безобидные шалости на воде могут иметь печальные последствия. Оставлять детей одних — значит подвергать их опасности», — уверен глава МЧС РФ Александр Куренков.

    В Петербурге 7 августа 17-летний подросток утонул в Верхнем Суздальском озере. 7-летнего мальчика в надувном круге унесло ветром с дикого пляжа в Финском заливе, спасти его не смогли. 6-летний ребенок, не умевший плавать, погиб в карьере в Кировском районе Ленобласти.

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    УтонулУтонул ребенокМЧС
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