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    Утонувшего подростка вытащили из Верхнего Суздальского озера с шестиметровой глубины

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    Семнадцатилетний подросток утонул в Верхнем Суздальском озере поздним вечером 7 августа. Как стало известно «Фонтанке», юноша ушел на дно во время купания, и сотрудники поисково-спасательной службы вытащили его с глубины около шести метров в половине десятого вечера. На берегу молодого человека попытались откачать, но в руки прибывших на место медработников он попал уже в состоянии клинической смерти.

    Это уже второй случай утопления в Верхнем Суздальском озере за день. Несколькими часами ранее спасатели вытащили из озера мужчину, которого удалось привести в сознание и передать скорой помощи.

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