Мальчика, который утонул в Финском заливе, унесло ветром на надувном круге с дикого пляжа

Семилетнего мальчика, который утонул 7 августа в Финском заливе, унесло ветром с дикого пляжа. Чтобы его спасти, взрослым не хватило пяти минут, об этом «Фонтанке» рассказал очевидец трагедии.

«Ребенок с мамой зашел в воду правее того места, где он начал тонуть. Это пляж, где все купаются, — рассказал мужчина. — Мальчик плавал на надувном круге. Был сильный ветер в сторону залива, и его вместе с кругом унесло от пляжа. Видимо, он испугался, выпрыгнул из круга, попытался плыть к берегу. Круг тут же унесло еще дальше. Ребенок был примерно метрах в ста от берега, но мне сложно оценить расстояние. Там высокая набережная, практически обрыв и валуны, быстро спуститься в воду не получилось».



По словам очевидца, мать мальчика бежала по воде в его сторону, но не сразу смогла сориентироваться и добраться до ребенка. В месте, где он тонул, вода доходила взрослому человеку до шеи.



«Рядом, метрах в десяти от него, купались ребята постарше, им с берега кричали, чтобы они помогли ребенку, но из-за ветра, видимо, они не услышали и не поняли, что происходит», — говорит собеседник «Фонтанки».

Несколько мужчин с набережной бросились в воду и попытались доплыть до ребенка, но к тому моменту, как им это удалось, мальчик уже около пяти минут находился под водой.



«Первой до него добралась мать, но она не могла поднять его над водой, возможно, ей сил не хватало, — говорит очевидец. — Мальчика вытащили на берег, начали переворачивать, пытаться оказать помощь. Еще через пять минут подъехала скорая, но медики констатировали, что сердце не бьется».

