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    В Петербурге мальчик утонул в Финском заливе

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    Семилетний ребёнок погиб, купаясь в Финском заливе в Красносельском районе Петербурга 7 августа.

    Как сообщили в городском ГУ МЧС, информация об утонувшем мальчике поступила незадолго до половины пятого часа вечера. Он купался в заливе в районе улицы Маршала Казакова, 82.

    Из воды ребёнка достали очевидцы. Тело передали полицейским. Собеседник в правоохранительных органах уточнил, что мальчику семь лет. На берегу он был вместе с матерью.

    В понедельник Петербург переживает аномальную жару. Найти место на городских пляжах непросто, несмотря на то что Роспотребнадзор безопасных мест для купания не нашёл. На Верхнем Суздальском озере несколько часов назад едва не утонул мужчина. Его вернули на берег сотрудники поисково-спасательной службы.

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