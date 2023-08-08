Знала, что не умеет плавать, но поверила в мелководье. Что рассказала мать о гибели сына в Финском заливе

Плескавшийся в Финском заливе семилетний мальчик не умел плавать, но мать доверилась надувному кругу и небольшой глубине. Полицейским женщина рассказала о внезапном ветре.
По информации «Фонтанки», 7 августа у сотрудников правоохранительных органов уже есть объяснение матери, которая накануне недоглядела за своим ребёнком на диком пляже у улицы Маршала Казакова.
В самый жаркий день к заливу их пригласила соседка. На пляже отдыхали с трёх часов дня. Женщина признаётся, что от пекла вместе с приятельницей спасались пивом. Выпить успела не больше литра. Сын в это время играл у кромки воды и как будто на глазах. Со слов матери выходит, что от воды его не отгоняла, но просила держаться ближе к людям и берегу.
На глубину мальчика отнесло ветром. Женщина вспоминает, что бежала к нему и просила не отпускать круг. По предварительным данным, он перевернулся, ребёнок оказался в воде. Вытащить его самостоятельно мать по какой-то причине не смогла, на помощь подоспели двое мужчин. Попытки откачать захлебнувшегося были безуспешны. Один из очевидцев позже уточнил, что ребёнок находился под водой около пяти минут.
По данным «Фонтанки», мальчик рос с матерью, которая работает дворником, и бабушкой. В поле зрения отдела по делам несовершеннолетних семья не попадала. Сейчас Следственный комитет ищет в случившемся уголовный состав; причины, которые привели к трагедии, устанавливает прокуратура Красносельского района.