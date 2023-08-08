Знала, что не умеет плавать, но поверила в мелководье. Что рассказала мать о гибели сына в Финском заливе

Плескавшийся в Финском заливе семилетний мальчик не умел плавать, но мать доверилась надувному кругу и небольшой глубине. Полицейским женщина рассказала о внезапном ветре.



По информации «Фонтанки», 7 августа у сотрудников правоохранительных органов уже есть объяснение матери, которая накануне недоглядела за своим ребёнком на диком пляже у улицы Маршала Казакова.



В самый жаркий день к заливу их пригласила соседка. На пляже отдыхали с трёх часов дня. Женщина признаётся, что от пекла вместе с приятельницей спасались пивом. Выпить успела не больше литра. Сын в это время играл у кромки воды и как будто на глазах. Со слов матери выходит, что от воды его не отгоняла, но просила держаться ближе к людям и берегу.

