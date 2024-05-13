Водителя как пробку вытащили из окна машины после погони и ДТП под Саратовом

Автор: МВД МЕДИА / YouTube

Дорожный экшен снял регистратор полицейской машины в Саратовской области. Пьяный водитель устроил гонки с полицией и ДТП на «встречке», отчего у машины заело дверь. Выбраться из машины ему быстро помогли через окно. Инцидент произошел в городе Энгельсе, сообщает 13 мая «МВД Медиа». Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль KIA Sportage, чтобы проверить у водителя документы, но тот лишь ускорился, решив скрыться. Полицейские начали погоню.

На улице Строителей он на скорости вылетел на «встречку» через двойную сплошную, чтобы объехать машины перед ним, но столкнулся с двумя автомобилями. На записи видно, как у кроссовера отрываются от асфальта правые колеса, и дальнейшее тонет в облаке пыли. После этого КИА останавливается на встречной полосе.

У машины заклинило водительскую дверь. Лихач попытался вылезти из автомобиля через окно и попал прямо в руки сотрудников ГИБДД. Один из полицейских подбежал и буквально выдернул его из окошка, уложив на асфальт.