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    Водителя как пробку вытащили из окна машины после погони и ДТП под Саратовом

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    Автор: МВД МЕДИА / YouTube

    Дорожный экшен снял регистратор полицейской машины в Саратовской области. Пьяный водитель устроил гонки с полицией и ДТП на «встречке», отчего у машины заело дверь. Выбраться из машины ему быстро помогли через окно.

    Инцидент произошел в городе Энгельсе, сообщает 13 мая «МВД Медиа». Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль KIA Sportage, чтобы проверить у водителя документы, но тот лишь ускорился, решив скрыться. Полицейские начали погоню.

    На улице Строителей он на скорости вылетел на «встречку» через двойную сплошную, чтобы объехать машины перед ним, но столкнулся с двумя автомобилями. На записи видно, как у кроссовера отрываются от асфальта правые колеса, и дальнейшее тонет в облаке пыли. После этого КИА останавливается на встречной полосе.

    У машины заклинило водительскую дверь. Лихач попытался вылезти из автомобиля через окно и попал прямо в руки сотрудников ГИБДД. Один из полицейских подбежал и буквально выдернул его из окошка, уложив на асфальт.

    48-летний задержанный, как оказалось, ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. На этот раз он тоже оказался нетрезв, что подтвердило освидетельствование. Он получил протоколы по пяти статьям КоАП РФ, а за повторную езду в пьяном виде — еще и уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

    В аварии, к счастью, никто не пострадал.

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    Саратовская областьПогоня ГИБДДПьяный водитель
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