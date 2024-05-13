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    Правительство РФ поддержало закон о признании нежелательными любых иностранных госорганизаций

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    Правительство России поддержало внесенный в феврале в Госдуму законопроект, позволяющий признавать нежелательными иностранные и международные организации, учредителям или участниками которых являются госорганы иностранных государств. Поправки предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина РФ», пишет 13 мая ТАСС.

    Из пунктов, в которых говорится о запрете деятельности организаций, предлагается убрать слово «неправительственная». Оговаривается, что закон не распространяется на те межправительственные организации, в которых состоит Россия.

    На данный момент в России 160 организаций, которые Минюст признал нежелательными в РФ. За участие в их деятельности предусмотрена административная ответственность по статье 20.33 КоАП РФ со штрафом до 15 тысяч рублей. Повторное участие подпадает под уголовную ответственность по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы).

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