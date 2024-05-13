Правительство РФ поддержало закон о признании нежелательными любых иностранных госорганизаций

Правительство России поддержало внесенный в феврале в Госдуму законопроект, позволяющий признавать нежелательными иностранные и международные организации, учредителям или участниками которых являются госорганы иностранных государств. Поправки предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина РФ», пишет 13 мая ТАСС.



Из пунктов, в которых говорится о запрете деятельности организаций, предлагается убрать слово «неправительственная». Оговаривается, что закон не распространяется на те межправительственные организации, в которых состоит Россия.

