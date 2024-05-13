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    Генсек НАТО считает, что в случае поражения Украины «восстанавливать там будет нечего»

    1900
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    Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения в военном конфликте. Мнением 13 мая поделился генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время молодежного саммита НАТО.

    По мнению Столтенберга, нужно добиться, чтобы «Украина одержала верх». В противном случае, добавил он, «в свободной и независимой Украине восстанавливать будет нечего», пишет РИА Новости.

    Ранее Столтенберг заявлял, что Киев не получит приглашение стать членом альянса на саммите НАТО 9–11 июля в Вашингтоне.

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