Генсек НАТО считает, что в случае поражения Украины «восстанавливать там будет нечего»

Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения в военном конфликте. Мнением 13 мая поделился генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время молодежного саммита НАТО.



По мнению Столтенберга, нужно добиться, чтобы «Украина одержала верх». В противном случае, добавил он, «в свободной и независимой Украине восстанавливать будет нечего», пишет РИА Новости.



Ранее Столтенберг заявлял, что Киев не получит приглашение стать членом альянса на саммите НАТО 9–11 июля в Вашингтоне.

