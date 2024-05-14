Перед пожаром на теплоходе «Ломоносов» проводили сварочные работы

Крупному пожару на теплоходе «М. В. Ломоносов», который проходит ремонт в Архангельске, предшествовали сварочные работы. Возгорание началось спустя некоторое время после их окончания. Об этом 14 мая сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, которое проводит проверку обстоятельств ЧП.
Судно стоит в сухом доке на территории АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Следователи осматривают место происшествия.
МЧС России уточнило, что в результате пожара на теплоходе угрозы рядом стоящим судам нет. Для разведки применяется беспилотная авиационная система. Огонь тушат 42 специалиста и 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что огонь охватил верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров. На видео с места тушения видно, что пламя перекинулось и на вторую палубу. Год назад на этом же теплоходе произошел пожар, но в машинном отделении.