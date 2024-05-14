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    Перед пожаром на теплоходе «Ломоносов» проводили сварочные работы

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    Крупному пожару на теплоходе «М. В. Ломоносов», который проходит ремонт в Архангельске, предшествовали сварочные работы. Возгорание началось спустя некоторое время после их окончания. Об этом 14 мая сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, которое проводит проверку обстоятельств ЧП.

    Судно стоит в сухом доке на территории АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Следователи осматривают место происшествия.

    МЧС России уточнило, что в результате пожара на теплоходе угрозы рядом стоящим судам нет. Для разведки применяется беспилотная авиационная система. Огонь тушат 42 специалиста и 13 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что огонь охватил верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров. На видео с места тушения видно, что пламя перекинулось и на вторую палубу. Год назад на этом же теплоходе произошел пожар, но в машинном отделении.

    «М. В. Ломоносов» построен в 1962 году в Будапеште. После постройки его назвали «Олекма», обслуживался на Лимендском судоремонтном заводе в Котласе. В 1990 году судно переименовали в «М. В. Ломоносов». До 1991 года судно совершало рейсы по Северной Двине по маршруту Котлас — Архангельск. С 1992 года теплоход стоял на приколе, пока в 2004 году его не выкупил вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин, уточняет 29.RU.

    После модернизации 2004–2005 годов пассажировместимость сократилась с 300 человек до 60 и судно работало только на корпоративных заказных рейсах. В межсезонье использовался как плавучая гостиница на Северном речном вокзале Москвы.

    В июле 2018 года судно продали Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. На Соловках теплоход использовался в качестве плавучей гостиницы до 2022 года. В 2022 году теплоход подарили правительству Якутии. Предполагалось, что оно будет работать на маршруте Тикси — Якутск.

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