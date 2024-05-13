Полиция возбудила дело после нападения на блокадницу в Петербурге. Бастрыкин заинтересовался

Полицейское следствие возбудило уголовное дело о грабеже после заявления жительницы блокадного Ленинграда, оставшейся без пенсии и выплаты ко Дню Победы. Об этом 13 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По подозрению в хищении задержан не чужой 84-летней петербурженке человек. По её словам, выплату в 50 тысяч рублей отобрал 37-летний муж внучки, при этом действовал так, что после медики зафиксировали у женщины ушибы.

Как поделилась пенсионерка, родственник отнимает деньги не впервые, ранее он же оставил её без пенсии в 20 тысяч рублей.