Полиция возбудила дело после нападения на блокадницу в Петербурге. Бастрыкин заинтересовался

Полицейское следствие возбудило уголовное дело о грабеже после заявления жительницы блокадного Ленинграда, оставшейся без пенсии и выплаты ко Дню Победы. Об этом 13 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По подозрению в хищении задержан не чужой 84-летней петербурженке человек. По её словам, выплату в 50 тысяч рублей отобрал 37-летний муж внучки, при этом действовал так, что после медики зафиксировали у женщины ушибы.
Как поделилась пенсионерка, родственник отнимает деньги не впервые, ранее он же оставил её без пенсии в 20 тысяч рублей.
В полиции сообщили, что подозреваемый задержан на двое суток.
По информации «Фонтанки», мужчина ранее и сам строил карьеру в правоохранительных органах. С 2005 года он работал в дежурной части второго отдела полиции, но, судя по всему, идеальным работником не был. В 2015 году руководство посоветовало ему написать рапорт по собственному желанию.
Через пару лет о полном тёзке мужчины крайне отрицательно отзывались в соцсетях, предостерегая не связываться с прохвостом, который выдаёт займы от частных инвесторов и якобы пропадает с деньгами.
С 2012 года с подозреваемым из-за долгов судились микрофинансовые организации. В 2021 году арбитражный суд признал его банкротом — мужчина задолжал 25 кредитным организациям порядка 3,2 млн рублей. Как следует из базы приставов, на сегодняшний день он должен не менее 2,5 млн рублей.
Нападение на блокадницу не осталось без внимания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил петербургскому следствию возбудить дело по факту избиения женщины.