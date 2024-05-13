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    В Петербурге у блокадницы отобрали пенсию и выплату ко Дню Победы

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    Помощь медиков и полиции потребовалась жительнице блокадного Ленинграда. 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне ей омрачил родственник, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 мая.

    Пенсионерка, проживающая в центре города, обратилась в полицию накануне, отчаявшись найти управу на мужа внучки. По её словам, утром 6 мая неподалёку от дома мужчина силой отобрал у неё выплату ко Дню Победы — 50 тысяч рублей.

    Имя женщины можно найти в списках жителей блокадного Ленинграда. На этой неделе ей исполняется 85 лет.

    Родственник не первый раз забирает у пенсионерки деньги. Женщина рассказала полицейским, что некоторое время назад он же лишил её пенсии в размере 20 тысяч рублей.

    Из отдела петербурженка направилась в травмпункт, где зафиксировали ушибы.

    Пока женщина находилась в больнице, полицейские задержали её обидчика. Это 37-летний сотрудник охранной фирмы, который делит с бабушкой супруги квартиру. Он получил протокол о мелком хулиганстве, в перспективе возбуждение уголовного дела.

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