В Петербурге у блокадницы отобрали пенсию и выплату ко Дню Победы

Помощь медиков и полиции потребовалась жительнице блокадного Ленинграда.
Пенсионерка, проживающая в центре города, обратилась в полицию накануне, отчаявшись найти управу на мужа внучки. По её словам, утром 6 мая неподалёку от дома мужчина силой отобрал у неё выплату ко Дню Победы — 50 тысяч рублей.
Имя женщины можно найти в списках жителей блокадного Ленинграда. На этой неделе ей исполняется 85 лет.
Родственник не первый раз забирает у пенсионерки деньги. Женщина рассказала полицейским, что некоторое время назад он же лишил её пенсии в размере 20 тысяч рублей.
Из отдела петербурженка направилась в травмпункт, где зафиксировали ушибы.
Пока женщина находилась в больнице, полицейские задержали её обидчика. Это