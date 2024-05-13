В Петербурге у блокадницы отобрали пенсию и выплату ко Дню Победы

Помощь медиков и полиции потребовалась жительнице блокадного Ленинграда. 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне ей омрачил родственник, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 мая.

Пенсионерка, проживающая в центре города, обратилась в полицию накануне, отчаявшись найти управу на мужа внучки. По её словам, утром 6 мая неподалёку от дома мужчина силой отобрал у неё выплату ко Дню Победы — 50 тысяч рублей.

Имя женщины можно найти в списках жителей блокадного Ленинграда. На этой неделе ей исполняется 85 лет.