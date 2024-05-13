РКН потребовал у TikTok предоставить сведения о соблюдении законодательства России

Запрос с требованием предоставить информацию о соблюдении российского законодательства направил головной компании социальной сети TikTok Роскомнадзор (РКН). Ответа пока не последовало, пишет 13 мая ТАСС.
В РКН пояснили, что речь идет о соблюдении законов «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Запрос был направлен после рассмотрения обращения Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров о возможной блокировке TikTok на территории России.
В начале марта 2022 года TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в России из-за закона о фейках про ВС РФ. Тогда сервис не ушел из России, но заблокировал возможность россиянам выкладывать новые видеоролики.
Депутат и замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что для TikTok может быть разработан специальный режим с удалением политического спорного контента, если соцсеть решит вернуться в Россию.