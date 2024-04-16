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    Замглавы комитета Госдумы по информполитике допустил разблокировку Х и создание спецрежима для TikTok

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    Депутат и замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин в ходе встречи с участниками Мастерской новых медиа ответил на вопросы о блокировках иностранных социальных сетей в России. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает «Коммерсантъ» и РИА Новости.

    По его словам, YouTube ведет себя в России «хирургически выверенно» и не «накидывает» исключительно западную пропаганду,

    Также он отметил, что с соцсети Х (бывший Twitter) можно снять блокировку, потому что после смены собственника она стала «взвешенной». В этой соцсети можно работать «с точки зрения контрпропаганды».

    Кроме того, парламентарий отметил невозможность разблокировки Instagram (принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской. Ее деятельность запрещена) до конца специальной военной операции на Украине. «Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан. Кстати, YouTube не позволяет себе такого: там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно»,— сказал Горелкин.

    Еще замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что для TikTok может быть разработан специальный режим с удалением политического спорного контента, если соцсеть решит вернуться в Россию.

    *Соцсеть запрещена на территории РФ.

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