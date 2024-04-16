Замглавы комитета Госдумы по информполитике допустил разблокировку Х и создание спецрежима для TikTok

Депутат и замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин в ходе встречи с участниками Мастерской новых медиа ответил на вопросы о блокировках иностранных социальных сетей в России. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает «Коммерсантъ» и РИА Новости.



По его словам, YouTube ведет себя в России «хирургически выверенно» и не «накидывает» исключительно западную пропаганду,

Также он отметил, что с соцсети Х (бывший Twitter) можно снять блокировку, потому что после смены собственника она стала «взвешенной». В этой соцсети можно работать «с точки зрения контрпропаганды».