На Бухарестской сгорел припаркованный автомобиль интернет-магазина

Автомобиль с цветографией популярного магазина одежды сгорел в Купчино вечером 13 мая. Фотографиями пожара у
Информация о горящей «Ладе» поступила в 20:25, сообщили в пресс-службе
Сведения о пострадавших не поступали.
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Автомобиль с цветографией популярного магазина одежды сгорел в Купчино вечером 13 мая. Фотографиями пожара у
Информация о горящей «Ладе» поступила в 20:25, сообщили в пресс-службе
Сведения о пострадавших не поступали.
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