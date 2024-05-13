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    На Бухарестской сгорел припаркованный автомобиль интернет-магазина

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    3 комментария

    Автомобиль с цветографией популярного магазина одежды сгорел в Купчино вечером 13 мая. Фотографиями пожара у дома 80 с «Фонтанкой» поделились очевидцы, рассказавшие, что припаркованная машина загорелась внезапно.

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    Информация о горящей «Ладе» поступила в 20:25, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. С огнем справились через полчаса силами двух единиц техники и 10 человек личного состава.

    Сведения о пострадавших не поступали.

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