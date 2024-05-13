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    Полное погружение от первого лица. Как СОБР штурмовал квартиру предполагаемых наркосбытчиков в Мурино через окно

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    Росгвардия Петербурга и Ленобласти опубликовала видео того, как силовики штурмовали квартиру предполагаемых наркосбытчиков в Мурино. 13 мая к вероятному организатору «нарколавки» пришли через окно.

    канал главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Как уточнили в ведомстве, на кадрах — сотрудники СОБР «Гранит» Росгвардии берут штурмом квартиру на верхнем этаже жилого дома. Известно, что часть сотрудников заходила через дверь, а трое попали в квартиру через окно.

    Кроме 28-летнего администратора, были задержаны два возможных оптовых закладчика и один розничный. Во время обысков было найдено порядка 200 граммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт.

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