Полное погружение от первого лица. Как СОБР штурмовал квартиру предполагаемых наркосбытчиков в Мурино через окно

Росгвардия Петербурга и Ленобласти опубликовала видео того, как силовики штурмовали квартиру предполагаемых наркосбытчиков в Мурино. 13 мая к вероятному организатору «нарколавки» пришли через окно .

Как уточнили в ведомстве, на кадрах — сотрудники СОБР «Гранит» Росгвардии берут штурмом квартиру на верхнем этаже жилого дома. Известно, что часть сотрудников заходила через дверь, а трое попали в квартиру через окно.

