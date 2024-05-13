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    Наркополиция в Петербурге пришла к администратору нарколавки через окно

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    Администратор нарколавки, два оптовика и закладчик задержаны в Петербурге по делу о покушении на сбыт. К организатору пришли через окно.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Видео того, как полиция и спецназ готовились к задержанию 13 мая, публикует ГУ МВД. Чтобы не дать администратору нарколавки сбежать, часть сотрудников заходила традиционным образом, через дверь, а еще минимум двое свесились с крыши и попали в квартиру через окно. «Штурмовать» пришлось многоэтажку в Мурино.

    Кроме 28-летнего администратора, были задержаны два оптовых закладчика и один розничный. Во время обысков было найдено порядка 200 граммов запрещенного вещества.

    Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт.

    Ранее сообщалось о задержании третьего фигуранта дела в прошлом крупнейшей нарколавки в даркнете. После ее разгрома появились и постепенно выросли новые платформы, в том числе участились случаи продажи веществ исключительно с помощью мессенджера.

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