Наркополиция в Петербурге пришла к администратору нарколавки через окно

Администратор нарколавки, два оптовика и закладчик задержаны в Петербурге по делу о покушении на сбыт. К организатору пришли через окно.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Видео того, как полиция и спецназ готовились к задержанию 13 мая, публикует ГУ МВД. Чтобы не дать администратору нарколавки сбежать, часть сотрудников заходила традиционным образом, через дверь, а еще минимум двое свесились с крыши и попали в квартиру через окно. «Штурмовать» пришлось многоэтажку в Мурино.
Кроме 28-летнего администратора, были задержаны два оптовых закладчика и один розничный. Во время обысков было найдено порядка
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт.
Ранее сообщалось о задержании третьего фигуранта дела в прошлом крупнейшей нарколавки в даркнете. После ее разгрома появились и постепенно выросли новые платформы, в том числе участились случаи продажи веществ исключительно с помощью мессенджера.