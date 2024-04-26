По делу о некогда крупнейшей нарколавке в даркнете новое задержание. Теперь расследование лишено межконтинентальности

Вместо США и Германии расследовать дело о наркорынке в даркнете российским правоохранительным органам помогают коллеги из Белоруссии. Задержан третий фигурант, изъяты миллионы.

МВД РФ

О продолжении расследования сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 26 апреля. Обыски и следственные действия прошли в Москве, Московской области, Хабаровском и Краснодарском краях и в Белоруссии. «Изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 миллионов рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — отмечает Ирина Волк.

Также сообщается, что фигуранты дела якобы вкладывали преступный заработок в недвижимость и машины. Всякого рода роскошь нашли в столице, в Ленобласти, на Вологодчине и в Краснодарском крае. При этом к двум обвиняемым прибавился только один человек, его данные не раскрываются. Все трое в СИЗО. Как писала «Фонтанка», Дмитрий Павлов был арестован еще в апреле 2022 года, через некоторое время к нему присоединился Борис Губко. Оба работали в Петербурге, были айтишниками и сисадминами. Павлов также занимался бизнесом, сдавая серверы в аренду. Сразу после того, как его фамилия зазвучала в связке с даркнет-рынком наркотиков, он отрицал свою причастность к незаконному бизнесу и говорил, что даже если на его серверах хостилось что-то нехорошее, то он об этом не знал и знать не мог.

Дело объединяет более 20 эпизодов, это создание преступного общества и хранение со сбытом. Подробнее об истоках дела и о том, что случилось с наркорынком после ареста Павлова, — в материале «Фонтанки».

Расправиться с наркорынком в том виде, в котором он существовал в 2022 году, помогли американские и немецкие спецслужбы. Серверы, например, физически располагались в Германии. На сегодняшний день, утверждает Ирина Волк, сотрудничество прекращено. Серверы изъяты Германией, а «все совместно наработанные материалы переданы представителям США».

«В результате мировыми СМИ роль правоохранительных органов Российской Федерации в ликвидации транснациональной криминальной структуры умышленно умалчивалась. Кроме того, отказ иностранных коллег от сотрудничества с Россией стал причиной, по которой часть причастных к созданию и администрированию интернет-площадки лиц оставались неустановленными», — сообщила представитель МВД.

Однако, как отмечали специалисты в области уголовного права, проблема не только во внешней политике. В российском УК нет статьи, которая однозначно бы указывала на спецсостав об администрировании наркорынка в Сети. На этом основании Германия требовала выдачи Павлова, сославшись как раз на наличие нормы о наказуемости такого деяния в своем УК.