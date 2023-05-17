Наркогигант не выстоял, но дело его живет. Даркнет-рынок Петербурга возродился солевой эпидемией

Фото: Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Крупнейшая в даркнете площадка по продаже наркотиков с мифическим названием уже год как прекратила свое существование, но это труднопобедимое зло вырастило с десяток новых голов. Как работал механизм — следствию известно, как победить его потомство — тоже. Нужно лишь рвение.



Камчатский хвост

В апреле 2022 года в СИЗО оказался молодой айтишник Дмитрий Павлов. По его первоначальной версии, он занимался перепродажей серверных мощностей, но кто именно их занимал, не имел понятия. Минюст США счел его администратором некогда крупнейшей в даркнете площадки по продаже наркотиков. Как Геракл из мифической истории про Лернейское чудище, участники американо-германской операции отрубили маркетплейсу головы, то есть серверы. Еще одним ударом были конфискованы биткоины на 23 миллиона евро.



Судя по опубликованным на сайте Мосгорсуда актам, на нынешней стадии Павлову к ряду наркотических статей добавили участие в организованном преступном сообществе, следствие объединило порядка 20 уголовных дел. Появился и сообщник, некий Борис Губко. В Сети можно найти на него скудную характеристику — очень хороший сисадмин из Петербурга. «Фонтанке» известно, что ему 35 лет, родился в Ленинграде, давно в IT, работал на себя. Ему вменяют сбыт организованной группой и в особо крупном размере. На имущество обоих фигурантов наложен арест.



Адвокаты Павлова в одной из апелляционных жалоб на арест сообщали суду, что он готов «оказать помощь в установлении лиц, разместивших информацию на серверах, которые были сданы им в аренду».

Но был в этом объединенном деле и более разговорчивый собеседник.

В том же арестном судебном акте есть короткая ссылка — о возбуждении дела в 2018 году в отношении Акулинкина. Он сотрудничал со следствием и признал вину, но тяжесть составов все равно стала для него реальным сроком — 8 лет в строгой колонии за торговлю наркотиками, контрабанду, отмывание денег и участие в преступном сообществе.



Подробно разбирались с его делом в Петропавловске-Камчатском. Судя по тексту приговора, в сентябре 2016 года наркозависимый Акулинкин решил совместить свое пагубное пристрастие с работой и попросился закладчиком в местный даркнет-стор. Дело пошло, и постепенно его повышали в должности. В 2017 году магазин, иначе автошоп, назовем его «Камчатка», получил предложение войти в структуру стремительно набиравшей обороты нарколавки всея даркнета. Камчатским следователям удалось восстановить картину ее внутренней кухни.



Админ, как установил суд, создал маркетплейс в марте 2015 года. Задумка заключалась в том, чтобы объединить на одной площадке разрозненных продавцов по странам СНГ и дальше — как бы огромный международный рынок, на котором фермер платит администрации долю с проданного за крышу над головой.

Руководящая группа состояла из Админа и вице-админов — они работали под псевдонимами Бёрнин Мэн и Альдерамин. Затем следовала группа модераторов, они были ответственны за региональные магазины, суд приводит минимум 13 супергеройских псевдонимов, к примеру, Айронмэн, Фаталити, Хэндсом Джек, Хэлл Гёрл. Отметим, что здесь и далее суд не называет реальных имен.



За модераторами шла группа «ресурсного обеспечения», что-то типа завхозов и охранников в одном лице. Отдельно выделяется финансовая группа, это мастера-криптовалютчики — под площадку было открыто больше миллиона анонимных биткойн-счетов.

Отдел технической поддержки и администрирования, пишет суд, имел свою внутреннюю иерархию. «Поддержка» в лице Кетанова и Рэд Диамонда сопровождала сделки по покупке наркотиков. «Технолог» под псевдонимом Хонидью контролировал качество товара по стандартам дарк-стора: «"Вери хай кволити" — высочайшего качества с содержанием активного вещества более 98%, "Хай кволити" — более 95%, "Медиум кволити" — более 80% и "Лоу кволити" — от 50% до 80%», — описывает суд.

Некий Лиг Артис руководил службой безопасности, он следил за исполнением сделок, за пользователями и магазинами, решал спорные вопросы, блокировал нарушителей. Существовал большой отдел рекламы.



Группа сбыта состояла из руководителей региональных магазинов, таких как «Камчатка». В ней тоже есть своя внутренняя иерархия. Начальство взаимодействует со всеми вышеперечисленными группами и отделами. «Оператор», до которого дослужился Акулинкин, на прямой связи со «складом», «мини-складом» и «закладчиками», собирает и систематизирует информацию о количестве тайников, спросе на вещества, оплате и передаче покупателям данных о местонахождении закладок.

«Курьеры» возят или пересылают крупные партии из региона в регион. Акулинкин, например, в Петропавловске-Камчатском по поддельным документам принимал посылку с наркотиками из Бельгии или отправлял «клад» с пятью кг веществ из Москвы на малую родину — обычной почтой, маскируя порошки продуктами и прочим.

На «складах» хранили вещества в объемах от 4 до 10 кг. Там же их делили на порции от 300 г до 4 кг и через те же закладки отдавали на «мини-склады». Оттуда они попадали к низшему и чаще всего попадающему за решетку звену — закладчикам. В тексте приговора упоминается, что для подтверждения серьезности намерений закладчик должен предоставить паспорт и заплатить залог. Акулинкин платил 5 тысяч, через пару лет сумма выросла уже до 15 тысяч рублей. Здесь оговоримся — собеседники «Фонтанки», которые анализируют этот рынок, отмечают, что обычно либо вносится залог, на который и покупаются наркотики, либо предоставляются реальные паспортные данные: как некая мера безопасности, чтобы в случае прегрешений закладчика можно было бы деанонимизировать.



На период 2018 года в Петропавловске-Камчатском закладчик получал по 300 рублей за тайник, сумма могла быть увеличена, если человек старался и быстро бегал. За два года работы Акулинкин, следует из приговора, получил 12,5 млн рублей преступного дохода и реализовал 6,6 кг наркотиков. На них он купил квартиру и машину, записал их на другого человека, который тоже попал под статью. Имущество было арестовано и вряд ли к нему вернется.

Админ, пишет суд, не просто создал и руководил ресурсом, но и позаботился о том, чтобы стать монополистом. Для этого была введена общая ценовая политика на наркотики, а конкурентов отпугивали DDos-атаками.



Отводит ли следствие Павлову именно эту роль — Админа, «Фонтанке» выяснить не удалось. Адвокат обвиняемого от комментариев воздержалась.

«С марта 2015 года по август 2019 года в состав преступного сообщества в качестве обособленных структурных подразделений вошли не менее 6 344 региональных интернет-магазинов», — сказано в приговоре.



Цифра уже звучала — в 2021 году «Фонтанка» публиковала материал на основе данных новосибирского агентства маркетинговых стратегий «Макс». С помощью ботов интернет-аналитик Максим Горбунов и его команда выгрузили данные из даркнета и подробно описали, где, чем и в каких объемах торговал наркомонополист.

Рухнула монополия, но не рынок

Опыт Админа, следует из новой выгрузки данных по количеству закладок в Петербурге, живет. Как и положено всякого рода мифическим существам, в честь одного из которых получила название рухнувшая площадка, «смерть» только размножила ее сущность.

Сравнительное исследование даркнет-маркетплейсов проведено Максимом Горбуновым, Приянка Гунетелике и Артемом Курикшей. Данные для анализа за 2022 год предоставлены исследовательским проектом Dark Metrics.

Из полученных данных ясно, что место монополиста заняли четыре основных игрока, набирает обороты пятый. Один из них, предположительно, связан с бывшим администратором монополиста. Всего же более-менее заметных игроков в даркнете порядка десяти. И работают они, в общем и целом, по той же иерархии из приговора Акулинкина.



Самые наглядные цифры таковы:

Монополист на июль 2022 года в Петербурге был представлен 729 магазинами. Суммарно пять основных конкурентов на март 2023 года открыли 1100 магазинов. У монополиста было 10 714 мест с закладками, сейчас у пяти маркетплейсов — 15 178 . Их общая стоимость равнялась 128,3 млн рублей, теперь 213,3 млн . Розница, то есть клады весом менее 10 г , стоила 29,3 млн , сейчас — почти 60 млн.

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По цифрам нужна оговорка. Аналитики берут за основу позицию на витрине автошопа, в ней указан вид, вес, цена и примерное место закладки — то есть вещество расфасовано и уже точно спрятано. «На одну позицию на сайте может приходиться несколько закладок одного веса в одном и том же районе. Может быть и обратное: одна и та же закладка представлена на нескольких маркетплейсах сразу. К тому же многие позиции оптовые, что почти наверняка значит, что после продажи наркотик будет расфасован и снова появится на площадках в виде розничных предложений», — поясняет Артем Курикша и добавляет, что даже если приведенные выше цифры переоценивают реальные объемы рынка, важно учитывать: есть и другие площадки и способы продажи наркотиков.

«Так или иначе, это очень плохой сигнал — у нас нет никаких свидетельств, что закрытие монополиста снизило продажу наркотиков». Артем Курикша

Что касается других способов продажи, то, отмечает Максим Горбунов, сразу после закрытия маркетплейса многие магазины ушли как бы в самостоятельное плавание и полностью переключились на продажи через мессенджеры.

Что, как и где

Аналитики отмечают, что количество одного конкретного вида соли существенно выросло. Если судить по ценам, то раньше за счет стоимости лидером (порядка 7 млн рублей) был «колумбиец», теперь же, взяв объемом, побеждают соли — суммарно на рынке этого товара больше чем на 15 млн , в период монополии не дотягивало и до пяти.



Аналитики в своем отчете справедливо называют спрос на соли новой эпидемией. Эти вещества, как правило, производятся внутри страны, что существенно влияет на их стоимость и доступность. Продают соли преимущественно порциями меньше грамма, реже — пяти.

Цены на наркотики удивляют своей стабильностью, отмечает команда исследователей. За последние несколько лет они практически не поменялись, лишь стоимость синтетических веществ совсем немного подросла.



Нынешние маркетплейсы как бы выбирают себе специализации: где-то в основном торгуют определенным видом синтетики, где-то — предпочитают зарабатывать на дорогих веществах.

Из опубликованных вакансий следует, что суммарно этому преступному рынку нужны тысячи сотрудников: на площадках можно найти больше трех тысяч объявлений о найме. Точное число людей, вовлеченных в эту «отрасль», оценить сложно — один магазин может опубликовать одно объявление, но нанять 100 кладменов.

Для понимания — на HH.ru сейчас в Петербурге открыто 893 курьерских вакансии, это все самые популярные службы доставки и множество небольших компаний.

С момента публикации предыдущего отчета изменился район, в котором больше всего закладок. Раньше четверка лидеров выглядела так: Невский, Выборгский, Кировский, Приморский. Теперь же 17,9% от всех закладок лежит в Выборгском, 12,2% — в Невском, 10,4% — в Приморском, 9,5% — в Калининском, а Кировский опустился на 6-е место. В Кронштадте закладок почти нет, 0,1%.

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Порядок распределения наркотиков по районам Максим Горбунов объясняет через аналогию: есть в квартире кран, из него стабильно текла вода. И вдруг ее отключили. Кто-то пошел с канистрами в соседний двор, кому-то был предложен подвоз воды в квартал. Важно, что в конце концов сменилась управляющая компания и вода снова потекла, не хуже прежнего.

Центральный район существенно меньше того же Выборгского, поэтому аналитики приводят еще один показатель: плотность закладок, то есть количество наркотиков на квадратный километр.

По нему сердце Петербурга оказывается набитым веществами больше всего — например, в Центральном и Адмиралтейском районах лежит как минимум 10 закладок на указанную площадь. Что характерно и для Москвы тоже — чем ближе к деловым и элитным кварталам, тем больше тайников с дорогими порошками, а соли оказываются уделом жителей человеческих муравейников.

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Этому городу нужен новый Геракл



Сейчас, рассказывает Горбунов, складывается ощущение, что основные даркнет-игроки пытаются между собой договориться и консолидироваться — чтобы создать такой же единый маркетплейс, как и раньше. В предыдущей версии существовала не только продуманная иерархия, но и множество внутренних стандартов — вроде того, что в закладчики не брали несовершеннолетних, раскладывать наркотики запрещалось в 60 метрах от школ и садов. Оговоримся, что некое благородство подобных порывов имело под собой систему штрафов, то есть правила существовали для того, чтобы еще больше набивать криптокошельки.



Нынешние маркетплейсы, в общем и целом, работают ровно по той же схеме, что и их предшественник. Отпочкование части магазинов, которые перешли в мессенджеры, для них проблема — грубо говоря, овец надо возвращать в стадо.

Распространение веществ через мессенджеры имеет ряд своих особенностей. Например, нет необходимости разбираться с даркнетом, искать ссылки и так далее. Достаточно внимательно посмотреть по сторонам во время прогулки вблизи дома — вероятность увидеть граффити с приглашением в чат-бот стремится к ста процентам. Рисуют их специально нанятые люди, граффитчики или трафаретчики. Судя по объявлениям в «профильных» группах, зарабатывают они меньше всех.

Фото: скриншот соцсети Поделиться Поделиться





Закрашивать плоды деятельности трафаретчиков пытались и пытаются в инициативном порядке или при поддержке Смольного волонтерские проекты. В 2019 году в СМИ звучал лозунг «Да — котикам, нет — наркотикам». Смысл простой — поверх рекламы наркоботов и наркоканалов появлялись изображения кошачьих. Но, судя по всему, в городе на Неве проект подзаглох. Недавно с таким же лозунгом работали активисты во Ржеве, их поддержал глава округа. В Петербурге же остались работать волонтеры центра «КОНТАКТ». При поддержке губернатора и уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой они в конце апреля провели уже не первую акцию «Синяя птица — безопасная территория». Смысл тот же: рекламу наркотиков закрашивают изображением, в этом случае птицы. Но есть и чисто петербургская особенность — делают они это с надписями на асфальте. Рисование на фасадах чего-либо, даже поверх наркорекламы, может потянуть на статью КоАП.



Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что в целом ситуация на наркорынке ухудшается со времен пандемии. Существует некий общепринятый показатель — если в городе-миллионнике 100 автошопов и меньше, это граница нормальной жизни.

Если больше, а в случае с Петербургом это намного больше, то «город поглотила наркота». Андрей Масалович

Некогда казавшийся неуязвимым рынок на самом деле совсем не таков. Во-первых, рассказывает Масалович, спецслужбы видят гораздо больше информации, чем принято думать. Некоторые операции по задержанию и раскрытию идут годами — для того, чтобы условный «поросенок поднабрал жирку». Важно и взаимодействие между странами — как это произошло с монополистом, когда многое сделали немцы и передали информацию российской стороне. Масалович отмечает, что у спецслужб собственная этика и даже в нынешние времена сдача какого-нибудь хакера американцами белорусам — более чем возможное явление.



Из проблемного — для раскрытия таких дел нужно использовать дорогое оборудование, процесс в принципе намного сложнее, чем следствие, например, по квартирной краже. Ну и никуда не деться от коррупции, которая всегда возникает там, где крутятся большие деньги.

Немаловажная деталь, делится специалист, заключается в том, что торговля наркотиками в нынешнем виде — это полноценный бизнес, где есть реклама, зарплаты, больничные, бухгалтерия. Причем бухгалтер автошопа, как правило, пользуется теми же инструментами, что и счетовод любого завода — 1С, табличка в «Экселе». То есть такие данные, в общем-то, никак не защищены.

Одна из самых уязвимых сторон, рассказывает Масалович, — это клиенты. Их надо привлекать, показывать им рекламу. «Как правило, человек, который собирается употреблять или торговать наркотой, достаточно глуп — он не понимает, что сливает свою жизнь в унитаз. И вот таким туповатым клиентам нужно на каждом заборе объяснять, куда идти и что нажать. Владельцы секретных нарколавок должны размещать рекламу в соцсетях», — объясняет специалист.



Еще одна уязвимость заключается в том, что та же реклама — это деятельность систематическая, а значит, ее можно отследить. Еще есть отзывы, по их количеству тоже можно делать выводы, как минимум про объемы продаж. И с расчетами есть лазейки.

«По отдельности все эти показатели кажутся малозначительными, но вместе собираются в цельную картинку. Держать под контролем эту сферу можно», — убежден Масалович.

Важный фактор — это давняя традиция наркоторговцев сдавать друг друга. Тот же монополист пришел не в чистое поле, давно известно, что у него были предшественники и конкуренты. Но система Админа оказалась более технологичной, он переманил клиентов и администраторов, а затем тех, кто не захотел к нему примкнуть, сдал правоохранительным органам.

«Пути два — либо ты где-то лоханулся и тебя накрыла полиция, либо ты стал неприлично много зарабатывать — и тебя сдали, — говорит Масалович. — Случаев, когда кто-то долго прожил, разбогател и свалил, нету. Ни среди употребляющих, ни среди продающих».



За прошлый год, по данным Агентства правовой информации, в стране было вынесено 18 425 обвинительных приговоров по статье о производстве, сбыте и пересылке наркотиков, большинство — либо организованной группой, либо в особо крупном размере. И это редко условные сроки. Годом ранее по этой статье было осуждено чуть более 16,7 тысячи человек.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

