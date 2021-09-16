Более 11 тысяч пунктов выдачи наркотиков круглосуточно открыты в Санкт-Петербурге. Они доступнее электросамокатов, кофе и лекарств. Ежедневный оборот запрещенных веществ превышает 300 килограммов стоимостью 130 миллионов рублей.
«Фонтанка» против немедицинского потребления наркотических и психоактивных веществ. Публикацией мы хотим привлечь внимание к проблеме, показав ее масштабы.
Маркетплейс
Продажа наркотиков в даркнете построена по принципу маркетплейсов AliExpress, Wildberries и прочих. Администратор электронной площадки за ежемесячную плату предоставляет владельцам магазинов право торговли. Публикуются предложения, с указанием стоимости и привязки к метро или другой местности. Данные торгов поддаются подсчету.
Выгрузить с теневого сайта информацию «Фонтанке» помог интернет-аналитик Максим Горбунов из новосибирского агентства маркетинговых стратегий «Макс». С помощью ботов для мониторинга для веб-сервисов он выгрузил отчетность за 31 июля 2021 года. Какое-то время потребовалось для обработки массива данных.
В Петербурге распространяют 20 видов наркотиков. Суточный объем выставленного на реализацию товара составляет 132 миллиона рублей. Потребительский спрос удовлетворяют
По точкам 31 июля одномоментно был распределен 321 килограмм наркотиков. Это треть крупнейшей партии, которую когда-либо изымали в Петербурге. В 1997 году в морском порту нашли тонну эквадорского порошка. Еще для сравнения: в 2020 году в Санкт-Петербурге из незаконного оборота изъяты 763 килограмма наркотиков и психотропных веществ.
По правилам теневого сервиса, закладывать наркотики нельзя ближе чем на 50 метров от образовательных учреждений, нельзя дублировать места. То есть пункты выдачи каждый раз меняются, но плотность распространения такая, что сегодня наркотики могут заложить на первом этаже подъезда, а завтра — на четвертом.
Локации
Электронная площадка делит Петербург на 90 геометок, или локаций, — как правило, с привязкой к метро. Из пригородов — Всеволожск, Мурино, Кудрово, Девяткино.
Примерно половина объема заложенных наркотиков — 175 килограммов на 70 миллионов рублей — распределена с указанием геометок. Остальное продается под общей локацией «Санкт-Петербург».
Мы включили в карту наркотики, к которым есть точная привязка. Каждой локации дана характеристика — количество закладок и денежный эквивалент запасов.
Метро и районы
Четверть объема, около 50 килограммов, аккумулируют окрестности пяти станций метро — «Проспект Ветеранов», «Улица Дыбенко», «Ладожская», «Парнас», «Беговая».
Более половины наркотиков приходится на четыре района из 18 — Невский (33 килограмма), Выборгский (27), Кировский (24), Приморский (15). Еще пятнадцать килограммов разложены в историческом центре города.
Представленные цифры отражают реальное количество наркотиков, разложенных в Петербурге по пунктам выдачи. Эти наркотики называют «моментальным кладом» — то есть тем, что можно забрать после оплаты. Есть еще предзаказы, по которым, как с обычными товарами, место доставки оговаривается отдельно. Предзаказы по количеству могут соревноваться с моментальными кладами, так как ими пользуются, как правило, оптовики, а не потребители.
Для наглядности мы сравнили доступность наркотиков с неотъемлемыми атрибутами мегаполиса — арендными электросамокатами, остановками общественного транспорта, кофейнями (в том числе навынос) и аптеками. По количеству точек продаж наркотики превосходят все сравнительные величины.
100 тысяч сделок в день
Максим Горбунов также предоставил «Фонтанке» данные по России. Он выгружал и обрабатывал покупки в июле 2021 года.
«За месяц
На Москву работают более
В столице почти в два раза больше пунктов выдачи по сравнению с Петербургом — более 21 тысячи. В них хранят около 600 килограммов наркотиков на сумму 308 миллионов рублей.
По словам Горбунова, один из тревожных маркеров — отказ наркопотребителей от услуг такси. Три-пять лет назад за закладкой нужно было ехать в другую часть города, а теперь покупатель не покидает свой квартал.
«Закладки находятся в шаговой доступности», — уточняет аналитик.
Первое исследование даркнет-Петербурга провел в 2019 году проект DrugStat. Он отмечал, что количество разложенного по городу товара почти не зависит от дня недели и времени года. В 2019-м он высчитал, что в Петербурге в пунктах выдачи заложены 50 килограммов наркотиков. За два года, соответственно, объем доступных пользователю даркнета веществ увеличился в 6 раз.
«Наверное, государству нужно что-то менять, — говорит Горбунов. — Но пока госсистема сжата нормативно-правовой базой, отстающей от реалий. Нужны даркнет-специалисты в ведомствах и изменение в оценке KPI борцов с наркопреступностью».
Основной целью полицейских остаются «граммовые» наркопотребители, а не торговцы. В Петербурге в 2020 году районные суды рассмотрели
По подсчетам Горбунова, в России работают около 14 тысяч «кладменов» — курьеров, разносящих наркотики.
Просвещение
В Петербурге со стороны властей профилактику наркомании курирует социальный центр «Контакт». Он получает ежедневную субсидию 1 миллион рублей.
Наиболее популярный механизм антинаркотической пропаганды «Контакта» — акция «Синяя птица». Волонтеры закрашивают уличную рекламу запрещенных товаров. Из последнего отчета «Контакта» следует, что для ликвидации 68 надписей привлекались 105 человек.
«Радует, что молодые люди с активной гражданской позицией занимаются действительно важным делом, помогают бороться с распространением наркотиков», — комментировал губернатор деятельность «Контакта».
В августе 2021 года на расширенном заседании антинаркотической комиссии Смольный докладывал о внедрении современных способов борьбы с немедицинским потреблением — профилактики через соцсети и подкасты. Особый предмет гордости чиновников — телеграм-канал «В контакте с собой». С момента создания в июне 2020 года он (к публикации этой статьи) набрал 66 подписчиков. А на телеграм-каналы, распространяющие рекламу электронной площадки с наркотиками, подписаны десятки тысяч человек.
Потребление
На федеральном уровне наркотическая вовлеченность оценивается по трем критериям — количество изъятого, удельный вес преступности, число зарегистрированных в наркологической службе пациентов.
На наркопрофилактику российские власти выделяют более 1 миллиарда рублей в год, следует из текста стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Еще 1,5 миллиарда расходятся по регионам и на 2,5 миллиарда финансируются проекты грантового конкурса молодежных инициатив.
Отчеты свидетельствуют о пользе трат. В 2010–2020 годах в России изъяли 400 тонн наркотиков и прекурсоров. Число зарегистрированных в наркологической службе пациентов с психическими расстройствами с 2010 года снизилось на треть.
В России около 500 тысяч «официальных» наркоманов, или 326 случаев на 100 тысяч человек. Но медицинская статистика не дает полного представления. Государственный антинаркотический комитет оперирует не наркозависимостью, а потреблением. Уровень наркотизации общества он оценивает в 1,9 миллиона человек, или
Социологические исследования показывают, что распространенность составляет
Даркнет
В 2020 году интернет-преступность в сфере незаконного оборота наркотиков, по данным МВД, выросла на
Доля закрытых в даркнете сетевых ресурсов, ведущих на наркотический маркетплейс, составляет
Теневые маркетплейсы не будут считаться национальной угрозой в ближайшее десятилетие, следует из стратегии государственной антинаркотической политики. Всего угроз перечислено 14, о борьбе с даркнетом — ни слова.
«В Интернете нет анонимности как таковой. Любой участник так или иначе раскрывается, в том числе в даркнете, — сказал «Фонтанке» специалист по кибербезопасности, ведущий канала «КиберДед» Андрей Масалович. — Технически бороться с распространением наркотиков в Сети можно. Но есть проблема. В крупных городах со стороны властей ощущается непонятное противодействие. Не знаю, связано оно с коррупцией или непониманием уровня угрозы, но обсуждение темы вязнет. На разных уровнях нам советуют не лезть, так как чиновники лучше знают, а мы только мешаем. Или заявляют, что наша работа — открытая пропаганда наркотиков. Я был участником таких разговоров».
По словам Масаловича, официальная статистика наркотизации существенно занижена, а определять уровень проблемы по объемам продаж в даркнете чиновники не хотят.
«Полная выгрузка данных с электронной площадки по городу-миллионнику стоит 300 тысяч рублей, — говорит Масалович. — У меня железное подозрение, что такие деньги найти можно».
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»