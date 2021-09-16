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Более 11 тысяч пунктов выдачи наркотиков круглосуточно открыты в Санкт-Петербурге. Они доступнее электросамокатов, кофе и лекарств. Ежедневный оборот запрещенных веществ превышает 300 килограммов стоимостью 130 миллионов рублей.

«Фонтанка» против немедицинского потребления наркотических и психоактивных веществ. Публикацией мы хотим привлечь внимание к проблеме, показав ее масштабы.

Маркетплейс

Продажа наркотиков в даркнете построена по принципу маркетплейсов AliExpress, Wildberries и прочих. Администратор электронной площадки за ежемесячную плату предоставляет владельцам магазинов право торговли. Публикуются предложения, с указанием стоимости и привязки к метро или другой местности. Данные торгов поддаются подсчету.



Выгрузить с теневого сайта информацию «Фонтанке» помог интернет-аналитик Максим Горбунов из новосибирского агентства маркетинговых стратегий «Макс». С помощью ботов для мониторинга для веб-сервисов он выгрузил отчетность за 31 июля 2021 года. Какое-то время потребовалось для обработки массива данных.

В Петербурге распространяют 20 видов наркотиков. Суточный объем выставленного на реализацию товара составляет 132 миллиона рублей. Потребительский спрос удовлетворяют 11 386 мест хранения. Их можно сравнить с пунктами выдачи или точками продаж. Места хранения — это закладки. Они бывают трех типов — тайник (например, в нишах домов), магнит (прикреплены к металлическому инвентарю подъездов), прикоп (зарыты на открытой местности).

По точкам 31 июля одномоментно был распределен 321 килограмм наркотиков. Это треть крупнейшей партии, которую когда-либо изымали в Петербурге. В 1997 году в морском порту нашли тонну эквадорского порошка. Еще для сравнения: в 2020 году в Санкт-Петербурге из незаконного оборота изъяты 763 килограмма наркотиков и психотропных веществ.



По правилам теневого сервиса, закладывать наркотики нельзя ближе чем на 50 метров от образовательных учреждений, нельзя дублировать места. То есть пункты выдачи каждый раз меняются, но плотность распространения такая, что сегодня наркотики могут заложить на первом этаже подъезда, а завтра — на четвертом.

Локации

Электронная площадка делит Петербург на 90 геометок, или локаций, — как правило, с привязкой к метро. Из пригородов — Всеволожск, Мурино, Кудрово, Девяткино.

Примерно половина объема заложенных наркотиков — 175 килограммов на 70 миллионов рублей — распределена с указанием геометок. Остальное продается под общей локацией «Санкт-Петербург».

Мы включили в карту наркотики, к которым есть точная привязка. Каждой локации дана характеристика — количество закладок и денежный эквивалент запасов.



Метро и районы

Четверть объема, около 50 килограммов, аккумулируют окрестности пяти станций метро — «Проспект Ветеранов», «Улица Дыбенко», «Ладожская», «Парнас», «Беговая».

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Более половины наркотиков приходится на четыре района из 18 — Невский (33 килограмма), Выборгский (27), Кировский (24), Приморский (15). Еще пятнадцать килограммов разложены в историческом центре города.



Представленные цифры отражают реальное количество наркотиков, разложенных в Петербурге по пунктам выдачи. Эти наркотики называют «моментальным кладом» — то есть тем, что можно забрать после оплаты. Есть еще предзаказы, по которым, как с обычными товарами, место доставки оговаривается отдельно. Предзаказы по количеству могут соревноваться с моментальными кладами, так как ими пользуются, как правило, оптовики, а не потребители.

Для наглядности мы сравнили доступность наркотиков с неотъемлемыми атрибутами мегаполиса — арендными электросамокатами, остановками общественного транспорта, кофейнями (в том числе навынос) и аптеками. По количеству точек продаж наркотики превосходят все сравнительные величины.



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100 тысяч сделок в день

Максим Горбунов также предоставил «Фонтанке» данные по России. Он выгружал и обрабатывал покупки в июле 2021 года.

«За месяц 6 300 магазинов совершили 2,8 миллиона сделок — почти по десять тысяч в день, — говорит Горбунов. — Можно уверенно утверждать, что рынки Москвы и Петербурга целиком лежат под даркнетом. К ним приближаются Екатеринбург и Новосибирск. Еще Петербург удивляет шокирующим количеством наркотиков в центре».



На Москву работают более 2 800 магазинов, на Петербург — почти 1 600 . В Екатеринбурге около 500, в Новосибирске — 300.

В столице почти в два раза больше пунктов выдачи по сравнению с Петербургом — более 21 тысячи. В них хранят около 600 килограммов наркотиков на сумму 308 миллионов рублей.

По словам Горбунова, один из тревожных маркеров — отказ наркопотребителей от услуг такси. Три-пять лет назад за закладкой нужно было ехать в другую часть города, а теперь покупатель не покидает свой квартал.

«Закладки находятся в шаговой доступности», — уточняет аналитик.

Первое исследование даркнет-Петербурга провел в 2019 году проект DrugStat. Он отмечал, что количество разложенного по городу товара почти не зависит от дня недели и времени года. В 2019-м он высчитал, что в Петербурге в пунктах выдачи заложены 50 килограммов наркотиков. За два года, соответственно, объем доступных пользователю даркнета веществ увеличился в 6 раз.

«Наверное, государству нужно что-то менять, — говорит Горбунов. — Но пока госсистема сжата нормативно-правовой базой, отстающей от реалий. Нужны даркнет-специалисты в ведомствах и изменение в оценке KPI борцов с наркопреступностью».



Основной целью полицейских остаются «граммовые» наркопотребители, а не торговцы. В Петербурге в 2020 году районные суды рассмотрели 2 200 связанных с наркотиками уголовных дел. Почти 70 % — 1 500 — возбуждены за хранение.

По подсчетам Горбунова, в России работают около 14 тысяч «кладменов» — курьеров, разносящих наркотики.

Просвещение

В Петербурге со стороны властей профилактику наркомании курирует социальный центр «Контакт». Он получает ежедневную субсидию 1 миллион рублей.

Наиболее популярный механизм антинаркотической пропаганды «Контакта» — акция «Синяя птица». Волонтеры закрашивают уличную рекламу запрещенных товаров. Из последнего отчета «Контакта» следует, что для ликвидации 68 надписей привлекались 105 человек.

«Радует, что молодые люди с активной гражданской позицией занимаются действительно важным делом, помогают бороться с распространением наркотиков», — комментировал губернатор деятельность «Контакта».

В августе 2021 года на расширенном заседании антинаркотической комиссии Смольный докладывал о внедрении современных способов борьбы с немедицинским потреблением — профилактики через соцсети и подкасты. Особый предмет гордости чиновников — телеграм-канал «В контакте с собой». С момента создания в июне 2020 года он (к публикации этой статьи) набрал 66 подписчиков. А на телеграм-каналы, распространяющие рекламу электронной площадки с наркотиками, подписаны десятки тысяч человек.

